Rioseco le respondió a Gutiérrez y Caparroz por las escuelas de Cutral Co

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, respondió sin reparos las críticas sobre su decisión de no hacerse cargo este año del mantenimiento escolar y al diputado Maximiliano Caparroz. También, le contestó al gobernador, Omar Gutiérrez, sobre el uso de los fondos municipales y aseguró que "no coparticipa (a los municipios) los ATN que llegan". Además, estimó que en dos o tres meses, la localidad será utilizada por primera vez como capital alterna, con la visita del presidente Alberto Fernández.

El jefe comunal cutralquense, en diálogo con RNRadio 89.3, le exigió al gobernador que "haga lo que tiene que hacer y que brinde lo justo. A los municipios no nos hacen llegar nada". Criticó a Gutiérrez por opinar sobre los fondos del yacimiento gasífero "El Mangrullo", cedido a Cutral Co y Plaza Huincul, y, al respecto le respondió "él no coparticipa y eso es más grave que lo que recibo yo por El Mangrullo. Él no me va a decir dónde tengo que poner yo (el dinero)".

El martes, durante el acto de traspaso de la multitrocha al Municipio capitalino, Gutiérrez diferenció a “los excelentes intendentes que dicen en público lo que plantean en privado” de “uno por ahí que reclama y protesta porque le tocó una vivienda menos cuando estamos haciendo un centro de formación docente en el centro de la comarca petrolera con inversión pura y exclusiva de los ciudadanos de la provincia”. “Cuando también le dimos un yacimiento. Es la única ciudad que tiene la propiedad, pertenencia y la administración de los recursos de un yacimiento hidrocarburífero”, cuestionó el mandatario.

En medio de la polémica, Rioseco ratificó su decisión de no realizar el mantenimiento escolar porque se hizo el anuncio para el inicio de clases para el 3 de marzo, pero todavía no hubo comunicación con el Municipio sobre el convenio respectivo para esas tareas.

Son convenios que se renuevan año a año, aseguró. "Nos parece poco pertinente, que no hayan llamado todavía si creen que van a poder solucionar los inconvenientes que hay en cada establecimiento en 30 días, con tantas escuelas", describió. Si bien existe una deuda de Provincia por estos trabajos que implica la limpieza de tanques, recambio de vidrios y limpieza de calefactores, esa es "de otros tiempos y tenemos que ser serios".

Finalmente, Rioseco no dejó pasar los dichos del diputado Caparroz, de quien dijo: "no conoce el manejo y opinará muy mal. El diputado no está para salir a defender este tipo de situaciones que le competen exclusivamente al Ejecutivo provincial". Después le enrostró que, a pesar de ser legislador de la zona, no se lo ve por la localidad.