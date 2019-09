Rioseco: "vamos a ser gobierno y a recuperar la soberanía energética"

En el primer día de campaña, los candidatos neuquinos del Frente de Todos encabezaron un multitudinario acto en Cutral-Có de cara a las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre. Estuvieron presentes los candidatos a diputados Darío Martínez y Asunción Miras Trabalón, y los candidatos a Senadores Oscar Parrilli y Silvia Sapag.

El referente local y postulante suplente al Senado, Ramón Rioseco agradeció a todos los vecinos y militantes que colmaron el lugar y expresó que "a pesar de los momentos difíciles por los que atraviesa el país, estamos en condiciones de asegurar que hay futuro de la mano del proyecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner".

"Nuestra provincia tendrá un rol fundamental, porque Neuquén es el faro de la energía para la Argentina. No vamos a entregar el petróleo y el gas a precio vil. La riqueza de Vaca Muerta tiene que estar al servicio de todos los argentinos, por eso vamos a ser gobierno de nuevo y vamos a lograr la soberanía energética", agregó.

Por último, crítico con dureza a la actual administración nacional, y pidió tener "memoria" y no "confundirse" como en 2015. "Hoy ustedes se dieron cuenta que este modelo trabaja para el Fondo Monetario Internacional, para los bancos, para los capitales extranjeros y no para la gente. No tomó nunca ni una sola medida a favor de ustedes", culminó.