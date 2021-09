Riquelme: «Villa le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros»

Cada vez que habla, Juan Román Riquelme deja frases contundentes y esta vez no fue la excepción. Aunque evitó ahondar en el tema, fue crítico con la actitud de Sebastián Villa.

"Villa le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros", sentenció el vicepresidente de Boca en diálogo con F90 en ESPN. El colombiano, que dejó el club sorpresivamente para viajar a Colombia hace semanas, ahora está en aislamiento tras su regreso.

De todas formas, Román destacó que el jugador tiene vínculo con la institución y dio a entender que seguirá. "Villa tiene contrato por muchos años, nunca dijimos que estaba en venta. No voy a decir lo que hablé personalmente con él. Ojalá que haya aprendido que tiene obligaciones y las tiene que cumplir", aclaró.

Sobre Miguel Ángel Russo expresó: "Cuando lo fuimos a buscar lo hicimos convencidos, él ha disfrutado mucho y nosotros también de poder tenerlo. Nos ha ayudado mucho y nos ha dado muchas alegrías. Los resultados no fueron buenos, fueron excelentes".

Acerca del cambio de entrenador aseguró: "Estamos para tomar decisiones, este es el momento ideal para que Sebastián (Battaglia) tome el equipo".

"Es parte de la historia de nuestro club, llegó de chico, cumplió todos los sueños como futbolista, se preparó para ser entrenador. Ha estado un año y medio dirigiendo la reserva, lo ha hecho muy bien", destacó sobre el nuevo DT.

A su vez, ratificó que "ganaron los dos partidos" contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores. "Me preocupó haber quedado afuera como quedamos, estábamos muy ilusionados, duele todavía porque competimos muy bien", valoró.

Riquelme también habló de Edwin Cardona y su decisión de no volver al país después de la Copa América. "Fue el único jugador que no tuvo vacaciones. Pavón, Briasco y Villa estaban muy bien, Almendra también y se lastimó. Cardona si volvía no iba a jugar. Yo como futbolista hubiera vuelto a jugar los partidos de Libertadores, la Copa se disfruta jugarla. Por otro lado un poquito lo entiendo. Messi no se pierde un partido por eso es el mejor, le gusta jugar a la pelota", comentó.

El vicepresidente hizo hincapié en el trabajo con los juveniles y cómo fue el partido con Banfield cuando debieron jugar por el aislamiento del plantel que fue a Belo Horizonte.

"Contra Banfield superó la alegría del día de las elecciones, ver a los chicos como lo hicieron fue maravilloso. Tuve que aguantar a muchos que decían que los entrenadores de inferiores trabajan en el club porque eran amigos míos, que no estaban preparados. Fueron todos a ver el partido. Estaban muy nerviosos ellos, más que los jugadores. Fue un día inolvidable para mí", dijo al respecto.

Al mismo tiempo afirmó que "hay que llevar a los chicos con calma, los cuidamos mucho. Les tenemos que dar tiempo".