Robaron en siete casas deshabitadas del Club Mari Menuco

Un policía realizaba rondas a pie en el Club Mari Menuco, cuando se percató que que algunas casas tenían sus puertas y ventanas dañadas. Al mirar por los cristales, observó el interior de la vivienda revuelto. Todo indicaba que habían entrado a robar, pero como sus dueños no se encontraban en el inmueble, no pudieron ingresar a constatarlo.

El comisario Pablo Queupán señaló que se violentaron las averturas de siete casas. Agregó que solo un hombre radió la denuncia y constató que le habían robado una motocicleta, entre otros elementos.

Queupán relató que un efectivo de la Comisaría 49 realizaba una ronda de rutina por el Club, cuando notó que habían violentado diferentes domicilios de la villa. El martes registraron cinco hechos similares y ayer se encontraron dos viviendas más con sus puertas y ventadas dañadas, según afirmó.

El comisario remarcó que la información obtenida hasta ahora es escasa, ya que muy pocas personas se encuentran realizando la cuarentena en el Club y no está permitido ir por ocio, debido al contexto de pandemia: "La mayoría de las casas están deshabitadas".

Contó que entrevistó a algunos vecinos que se encuentran aislados allí, pero refirieron no haber visto nada. Añadió que tampoco se dañó el alambrado que rodea el perímetro, por lo que aún no se sabe con exactitud por donde entraron, pues el ingreso está controlado por personal de seguridad privado. Explicó que además no se sabe con exactitud la fecha en que habrían ingresado.

Uno de los mayores inconvenientes es que los dueños de las viviendas no radicaron la denuncia, por lo que no se ha podido constatar qué elementos fueron robados. Queupán indicó que solo un hombre formalizó la denuncia: le sustrajeron una motocicleta y "otros elementos menores".

Pese a que se llamó a cada uno de los dueños de las siete viviendas, todavía no se han presentado a corroborar los hechos, lo que retarda la investigación, según afirmó el comisario. Por ello, solicitan que se presenten en la Comisaría 49, para realizar el procedimiento.

Queupán informó que se convocó al Departamento de Delitos Contra la Propiedad para investigar sobre la existencia de cámaras. Sostuvo que "están esperando información concreta".