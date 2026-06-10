Caso $LIBRA: los resultados de la pericia de la Policía Federal contradicen la versión que dio Javier Milei

Los resultados preliminares de un peritaje realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal acerca del origen de la a criptomoneda $LIBRA contradijo la explicación que ofreció el presidente Javier Milei respecto al tuit con el que le dio promoción.

Según el análisis, que ya se incorporó al expediente judicial, el código del activo digital no era público.

Caso $LIBRA: lo que reveló el peritaje de la Policía Federal

El análisis, realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal y anexado ahora al expediente judicial, indica que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38

El peritaje indicó que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38, según mencionó La Nación.

Fue la cuenta que en la investigación fue identificada como una billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo de Hayden Davis.

Cuando se activó la polémica tras el derrumbe inmediato que que tuvo el actico, Milei sostuvo que había promovido una moneda que “era pública”.

El informe de la Policía Federal fue en línea con algo que ya había dicho el experto crypto Fernando Molina cuando declaó en la Cámara de Diputados. Que el código no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19.01, hora en que fue la publicación de Javier Milei.

La publicación luego fue eliminada. Foto: Captura X.

$Libra: qué mostraron los peritajes en los celulares de Mauricio Novelli

Otras investigaciones también expusieron a Milei. Según la información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el peritaje de los celulares de Mauricio Novelli, el empresario involucrado en el caso $LIBRA, se encontraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional durante el mismo 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída de la criptomoneda.

Desde Noticias Argentinas indicaron que se detectaron numerosas comunicaciones y un supuesto borrador de acuerdo confidencial de pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei. El documento, creado el 11 de febrero del 2025, consiste en una anotación escrita originalmente en inglés, que indicaría tres pagos: el primero por adelantado, el segundo luego de una publicación de Milei en redes sociales y el tercero, posterior a la firma de un contrato en persona.