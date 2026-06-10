Últimos días de María Rosa Fugazot: lo que reveló su nuera sobre su estado y la investigación judicial

A medida que avanzan las horas, se conocen datos de fuerte impacto sobre el trágico desenlace de María Rosa Fugazot, quien fue hallada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo el pasado domingo por la noche.

En una entrevista profundamente conmovedora brindada al programa Intrusos (América TV), la actriz Belén Giménez, nuera de la artista y viuda de su hijo René Bertrand, rompió el hermetismo familiar para reconstruir la cronología previa al hallazgo del cuerpo de María Rosa Fugazot.

Giménez detalló el progresivo estado de debilidad física que afectaba a la legendaria intérprete de 83 años y describió la señal de alerta telefónica que movilizó a su círculo íntimo, en un escenario donde la Justicia penal aún intenta esclarecer discrepancias técnicas entre los primeros informes policiales y judiciales.

La señal de alerta y las contradicciones sobre la muerte de María Rosa Fugazot

De acuerdo con el testimonio oficial de su círculo directo, la última interacción con María Rosa Fugazot se produjo durante un almuerzo familiar el domingo al mediodía, para celebrar un cumpleaños. Horas más tarde, ante la falta de respuestas a los llamados telefónicos —una conducta calificada como completamente irregular—, una prima y una amiga cercana que poseían un duplicado de las llaves ingresaron a la propiedad de Palermo. Allí, descubrieron a la comediante sin signos vitales en su dormitorio y dieron aviso inmediato al 911.

Más allá del dolor familiar, la causa caratulada como «averiguación de causales de muerte» sumó un elemento de debate en los tribunales porteños. Según informó la periodista Mercedes Ninci, existen marcadas discrepancias en las actas del procedimiento: mientras el reporte inicial de la Policía de la Ciudad sostiene que el desvanecimiento de María Rosa Fugazot ocurrió sobre la cama, las actuaciones de los peritos judiciales registran de manera oficial que el cuerpo fue localizado en el suelo de la habitación.

Hasta el momento, las líneas de investigación forense apuntan a un cuadro de muerte súbita o una falla cardíaca aguda, potenciada por un cuadro de debilidad generalizado debido a que la actriz había reducido drásticamente su ingesta de alimentos y agua en los días previos.

¿Quién era María Rosa Fugazot? Una vida marcada por la gloria teatral y la tragedia familiar

Para dimensionar la relevancia de su figura, es necesario recordar quién era esta emblemática creadora. Nacida el 20 de diciembre de 1942, María Rosa Fugazot encarnó la tradición viva del espectáculo argentino.

Hija de los célebres artistas María Esther Gamas y Roberto Fugazot, edificó una carrera de más de seis décadas que transitó con igual éxito por el teatro de revistas, la comedia televisiva y el drama cinematográfico, participando en clásicos imperecederos como La casa de Bernarda Alba y Chicago.

Sin embargo, el tramo final de su biografía estuvo inevitablemente condicionado por la trágica muerte de su hijo René Bertrand en junio 2025, víctima de una prolongada enfermedad. «Para una mamá es súper difícil despedirse de un hijo; ella no podía llorarlo, llevaba toda la procesión por dentro», confesó Belén Giménez, asumiendo que la tristeza se había vuelto crónica en la rutina de la diva.

Pese al desgaste anímico, la encargada de su edificio en Palermo ratificó que la vio por última vez el viernes anterior en condiciones normales, demostrando que María Rosa Fugazot se mantuvo activa y aferrada a los escenarios hasta sus últimas horas de vida como su principal motor de resistencia.