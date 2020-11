Roberto Moldavsky se despidió de "MasterChef Celebrity"

Roberto Moldavsky se convirtió en el cuarto eliminado de "MasterChef Celebrity" tras presentar varias dificultades a la hora de cocinar pasta con seso. “Yo no sé si existe la felicidad como concepto, siempre digo que hay que sumar buenos momentos y eso es Masterchef para mí", se despidió el humorista, emocionado. La noche no había empezado nada bien para los Moldavsky, Leti Siciliani, Claudia Villafañe, Federico Bal, Analía Franchín, Sofía Pachano, el Turco García y Vicky Xipolitakis, quienes se enfrentaron en la gala de eliminación con la consigna de preparar una pasta con masa de queso y rellena con seso de vaca, un ingrediente con el que ninguno estaba familiarizado.

Y el humorista, decidió apelar a su talento para hacer reír y no tanto a su desempeño en la cocina, y bautizó a su plato de sorrentinos con salsa de tomate como "Mi primera vez en el seso". Sin embargo, ya antes de probarlo, Germán Martitegui señaló que no estaba bien logrado. "Es una lasagna", dijo el cocinero. Y Roberto retrucó: "La hazaña es comerlo”.

“La masa está excepcionalmente gruesa, cruda, casi tapa el relleno. Esto es como un bodoque todo seco, empastado entre el relleno, la masa cruda, el tomate también seco, el pancito crudo, todo rematado con una hoja de laurel gigante”, continuó el jurado, dejando en claro que hubo demasiadas fallas en la ejecución de la receta. Mientras que Donato De Santis destacó que el participante se esforzó mucho pero no logró buenos resultados.

Tras quedar junto al Turco García entre los peores de la noche, Moldavsky fue elegido para abandonar el reality. "Rober, gracias por tu humor, por tu grandeza, por tus recetas, por tu transpiración, por todo”, empezó Santiago Del Moro y pidió un aplauso a sus compañeros.

"La pasé muy bien... en algunos momentos pensaba que era como si me hubiese colado en un crucero, que estaba en un lugar en el que no tenía que estar. Creo que aprendí muchas cosas, la pasé bien y estuvo muy bueno”, dijo el humorista, emocionado. Y concluyó: “Yo no sé si existe la felicidad como concepto, siempre digo que hay que sumar buenos momentos y eso es Masterchef para mí".

Su eliminación se vivió con mucha efervescencia en las redes sociales, ya que desde el principio del programa Roberto fue elegido como uno de los preferidos del público. Y agradecido por los mensajes de sus seguidores, compartió un compilado de sus momentos más destacados en la competencia de cocina musicalizado por su banda, La Valentín Gómez (Fuente: Noticias Argentinas).