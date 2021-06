Roca: alejados de CAIC, comerciantes y gastronómicos ofrecen bajar la circulación

Los referentes del sector gastronómico y comerciantes independientes marcaron esta mañana sus diferencias con la conducción de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), tras la movilización realizada tanto al municipio como a la delegación de la provincia de Río Negro, donde ofrecieron alternativas para bajar la circulación y evitar nuevos contagios.

A través de una nota explicaron que son conscientes de la situación y "buscamos consensuar y no perder nuestras fuentes de trabajo; reforzando y acentuando los protocolos necesarios para cada rubro y poder así controlar la circulación del público en general".

Y es por eso que ofrecieron las siguientes pautas de apertura y cierre de distintas actividades comerciales:

Franja horaria de 06:00 a 20:00 de Lunes a Sábado. Horarios de Apertura, Cierre y cantidad de horas de trabajo a elección de cada comercio. Entendiendo que de este modo la circulación será en un horario más amplio evitando aglomeraciones, permitir ingreso controlado a los locales respetando los protocolos ya establecidos.

Actividades Gastronómicas, salones de eventos y de Esparcimiento: Proponemos ceder los días Domingo y trabajar de lunes a sábado manteniendo el horario de cierre 23:00, trabajando con reserva, la cual servirá para circular. El cierre de actividades con protocolo redunda en un aumento de reuniones en lugares clandestinos sin respetar los protocolos. Solicitamos hacer lo imposible por mantener esparcimiento controlado con protocolos, locales abiertos en sus horarios naturales. Las actividades gastronómicas y los salones de eventos demostraron llevar a cabo todos los protocolos necesarios y exigiendo que los mismos sean respetados.

Comerciantes independientes y gastronómicos estuvieron este mediodía frente al edificio municipal. (foto: Juan Thomes)

Grandes superficies: de 07:00 a 20:00 Ingreso permitido solo una persona x grupo Familiar. Implementar alguna restricción para ingreso que permita bajar circulación durante el día.

Prioridad para adultos mayores y discapacitados Negocios de Cercanía: de 07:00 a 20:00.

Actividades recreativas, culturales y deportivas: mantener horarios de cierre 22:00 hs., acreditando la circulación por medio de las App de los establecimientos, o comprobante de pago de cuota. Analizando el horario en el cual asisten quienes terminan sus horarios laborales en otros rubros.

Kioscos y maxikioscos: Apertura 6 am cierre 24 hs de Lunes a Sábados. (Cada uno puede elegir menos carga horaria) Domingo trabajaremos respetando DNU vigente. Argumentamos que favorece las ventas de los mismos al cierre de los supermercados.

Peluquerías: apertura 8 a 21 hs de Lunes a Sábado

Feria Maipú: De jueves a sábado de 10 a 18.

Constructores, servicios de la construcción realizaran sus tareas de lunes a viernes, Cediendo los días sábados

Graficas: de 8 a 18, y los Sábados modalidad take away y delivery

Jardines Maternales Privados. Horarios habituales, generar constancia de asistencia para circulación.

Críticas a CAIC

Tras el encuentro, Adrián Mucarsel dijo que el principal objetivo es ofrecer alternativas a las autoridades aunque aseguró que en el municipio les respondieron que todo dependía de las medidas establecidas por el gobierno provincial. "La idea es mostrar que acá hay comerciantes reales y no de una encuesta", dijo el referente gastronómico en clara alusión al trabajo realizado por la Cámara de Comercio a través de las redes sociales.

"El problema con CAIC es que no quieren las medidas de fuerza y el comercio ya no está para andar mandando cartitas. No tiene más de cien socios. Hoy por hoy, es muy grande, pero están pobretones de dirigencia. Charlo con 300 comerciantes al día y ellos no los tienen", dijo el referente quien entregó la nota junto a un centenar de comerciantes que se dieron cita en las puertas de la Municipalidad de Roca.

Mucarsel se mantuvo firme en su postura y dijo que ya no hay posibilidad de cerrar los locales comerciales. "Ya no hay margen", sostuvo.