Feriantes apuntaron al municipio de Roca por el pago de 800 pesos de compensación

Los Feriantes de la calle Maipú están indignados. Es que ayer, durante buena parte de la jornada, empleados del municipio realizaron una encuesta entre los emprendedores que todos los fines de semana comercializan sus productos en la zona norte de Roca, y allí se enteraron que el aporte extraordinario para compensar la falta de actividad durante el fin de semana de restricciones rondaría los 800 pesos.

El tema, según explicó Lorena Catalán -una de las referentes- la propuesta de la gestión municipal era entregarles "una compensación económica". "Ayer empezaron a llamar a cada uno a preguntarles sus datos para darnos 800 pesos. ¿Qué hacemos con esa plata?", se preguntó la mujer quien aseguró que con ese ingreso no alcanzan a cubrir los 4.000 o 5.000 pesos que cada uno de ellos logra recaudar durante los fines de semana.

"La gente no tiene ni para comer. Encima como no les andaba el teléfono y le pedían a los feriantes que los llamen. Nos dan esa plata y tenemos que gastar 200 pesos para llamarlos", dijo la mujer quien también denunció que a una de las feriantes la consultaron por su condición sexual y si tenían o no pareja.

Catalán dijo que con ese aporte les alcanza para comprar un par de sachets de leche, un poco de pan y queso. "Se están cagando en la gente. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar", explicó la mujer, quien aclaró que por ejemplo la Feria de Cipolletti funciona de manera normal.

Adelantó que seguirán presentando notas porque quieren trabajar el sábado y el domingo. "Hoy nos toca feria porque nos dieron jueves y viernes por el fin de semana pasado. Nos dijeron que el sábado y domingo no. Dejen a la gente laburar si no molestamos a nadie", explicó Catalán.

Con los planes que les dan no les alcanza. Y nos quieren dar 800 pesos...no alcanza para vivir Lorena Catalán, referente de la calle Maipú

Respuesta del municipio

Desde el municipio salieron a aclarar los dichos de la dirigente ferial y explicaron que en realidad no se trata de una compensación económica "sino de una ayuda social para situaciones de emergencia social, que se asigna previa realización de informe social".

Poca actividad se pudo observar esta mañana en la Feria de calle Maipú. (foto: Juan Thomes)

"El monto a asignar varía según la evaluación técnica que se realiza en cada caso. Para compensar, en la medida de lo posible, la imposibilidad de los feriantes de trabajar durante los días que rige el Decreto Nacional 334, se autorizó en forma excepcional el funcionamiento de la Feria Maipú los días jueves 3 y viernes 4 de junio, así como el jueves 10 y viernes 11 de la semana próxima, siempre entre las 9 y las 19 hs", explicaron desde el área de Prensa del municipio.

A partir de una consulta realizada por este medio, aclararon que varía de acuerdo a cada caso. "Hay núcleos familiares que tienen otros ingresos, hay familias que no, hay familias con chicos a cargo, y otros no… son diversos los factores que se tienen en cuenta", puntualizaron aunque no brindaron detalles de los montos mínimos ni máximos que se otorgarán.

También descartaron que en la encuesta social realizada a los feriantes se haya consultado sobre la condición sexual de los vecinos. "El trato de las trabajadoras sociales es muy respetuoso y profesional, de ninguna manera se discrimina a los entrevistados", detallaron en la escueta respuesta por escrito remitida a la redacción.