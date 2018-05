Alquilar y comprar una casa en Roca con el dólar a $25

La escalada del dólar a casi 25 pesos en pocos días, generó turbulencias y alarma, hizo vibrar los hogares con interrogantes sobre qué impacto concreto tendrá en el costo de vida, en el marco de una economía atada a la moneda extranjera.

El fenómeno de alza en la divisa trae cada vez más aumentos de precios y es precisamente la inflación la enemiga de los alquileres y los que no pueden acceder a la vivienda propia. Una inflación que le ganó la carrera a los sueldos, que no superaron el 15% de aumento en general.

Esa es la brecha que está propiciando fenómenos preocupantes, relatados por los propios brokers inmobiliarios de la ciudad. Casas vacías, contratos rescindidos, vuelta a la casa de los padres, familias que comparten casa.

“Estamos viendo -cómo en épocas pasadas- donde dos o tres familias vuelven a convivir con los padres o en su defecto alquilan una vivienda y la comparten. Como para abaratar costos, gastos, que les rinda más el sueldo”, contó Terbay.

“Se generan muchos atrasos en los pagos. Mucha gente que se empieza a atrasar y pide ponerse al día con los aguinaldos”, contó Diego Mezi, de la inmobiliaria que lleva su apellido. “El atraso en los pagos lo notamos mucho, es cada vez más común”, sumó Ramiro Fernández, de inmobiliaria Fernández.

“Hemos visto que la inflación ha dejado muchos departamentos desocupados. Este mes, en comparación con el año pasado, es el mes en el que más alquileres en oferta tenemos”, alertó Mezi.

“De hecho hemos tenido que empezar a bajar los precios. No nos alquilan porque no les da: los alquileres quedan sin ocupar y no nos queda otra que bajar el precio. Este mes hemos tenido que bajar los precios hasta dos veces, de 7500, a 7000 y a 6500”, ejemplificó Mezi.

La Unión de Inquilinos Rionegrinos por su parte, se expresó públicamente en alerta y manifestó que se está dando un fenómeno “invisible” por estos días.

“Muchos necesitan saber cómo rescindir su contrato, porque ya no lo pueden pagar. Son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres, familias que se mudan a departamentos más chicos o más alejados, jubilados que se van a vivir a un hotel o a una pensión”, relataron.

Valores “medidos”

No obstante, afirman que no habría porqué alarmarse en relación a aumentos de precios. En el mercado de alquileres, el alza del dolar no generó un impacto directo hasta el momento.

Según la recorrida por inmobiliarias referentes de la ciudad, no hubo grandes cambios en los valores, salvo los aumentos estipulados con antelación que rondan el 25% anual en promedio.

“Los alquileres que ya están estipulados por contrato no se pueden modificar. Los nuevos, siguen en sus valores normales”, opinó Mezi, quien fue muy claro al explicar que el mercado se rige por un equilibrio entre la oferta y demanda.

“El bolsillo de la gente sigue siendo igual por la inflación. Cada vez alcanza menos, por eso los alquileres se mantienen”, opinó. Lo mismo señaló su colega Javier Terbay, asegurando que no hubo incidencia en los precios de alquileres. “Los mantuvimos en un valor razonable, por que es una necesidad”, dijo Fenández en la misma sintonía.

“Se trata de que la gente pueda pagar los alquileres y que los propietarios de los inmuebles tengan su conveniencia en los valores. Tratamos de buscar el equilibrio para que los dos cosas sean razonables”, explicó el dueño de la inmobiliaria roquense.

- 9500 pesos es el costo promedio de alquiler de un depto de dos dormitorios céntrico con cochera y patio.

- 7000 pesos es el costo promedio del alquiler de un dpto. de un dormitorio céntrico con cochera y patio.

- 25% de aumento anual promedio tuvieron los alquileres en 2017 y se prevé que continúe igual durante 2018..

- A nivel nacional, un 40% de los ingresos familiares se destinan al alquiler, según cifras de la Unión de Inquilinos.

El sueño de la casa “propia”: el más afectado por la suba

Las operaciones de compra y venta de inmuebles (vivienda y terreno) fueron las más resentidas por el aumento del dólar ya que están cotizadas en dólares. Es por esto que el alza del dólar a más de 24 pesos, ya tuvo un efecto directo en los precios del mercado inmobiliario.

Una casa que costaba 100.000 dólares, en abril significaba 2 millones de pesos, hoy cuesta 2.5 millones según la última cotización.

“El valor de un terreno equivale a lo que antes valía un departamento, ha tenido una fuerte suba en cuanto a los valores inmobiliarios”, caracterizó Terbay y aseguró que existe una dificultad para las nuevas generaciones de llegar a el terreno y la casa. Por supuesto, hay salvedades dictadas por las reglas del libre mercado: la oferta y la demanda.

“Si bien el dólar aumenta no es que podes disparar los precios automáticamente al aumento del dólar. Hay que ser muy prudente. Este mes se nos han caído operaciones porque un precio en dólares se disparó en pesos”, admitió Mezi y dijo que la clave es no especular.

Según Fernández, asistimos a un momento en que “el mercado inmobiliario se paraliza porque la gente se asusta. Bajan las ventas en general”.

Aseguró que los precios de las viviendas fueron los más afectados, aunque no al mismo ritmo que el dólar. En el mismo sentido que sus colegas, comentó que hay que ser “equilibrado” sino las propiedades no se venden.

“Con la situación económica que tenemos, los créditos están limitados y la posibilidad de ahorro de quienes antes acompañaban (padres, abuelos) también está limitado, por eso (la casa propia) es como una situación que se va postergando en el tiempo”, señaló. Terbay.

“Si se reactivan los créditos hipotecarios y se dan facilidades que en algún momento había para acceder a la primera vivienda, se descomprime todo”, opinó Terbay sobre la dificil situación. Muchos caracterizan que “con el dinero que prestan los bancos hoy, no llegan a comprar”.

- 53 mil dólares es el valor de una casa de dos dormitorios en barrios Unter o San Cayetano.

- 65 mil dólares cuesta en promedio un terreno con servicios en Los Olmos. 40.000 dólares, en barrio Pecini.

- 100 mil dólares cuesta en promedio un terreno en la zona céntrica, no zona comercial ni privilegiada

- El plan Procrear tendrá un aumento paliativo del 10%. Pasará de 1 a 1,9 millones para los que ingresen.