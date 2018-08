Hugo, el enfermero que colgó el ambo

El 17 de junio de 1999 el ex Presidente Raúl Alfonsín tenía un grave accidente automovilístico al volcar la camioneta en la que viajaba por la ruta provincial 6, que une Bariloche con Ingeniero Jacobacci, como consecuencia de la intensa nevada que azotó el sur del país.

“El mandatario fue despedido del vehículo por no llevar el cinturón de seguridad y su vida corre peligro”, indicaba las crónicas periodísticas de esos días.

Lo que no salió en las noticias de la época, era que en la Clínica Roca, lo recibiría un cuerpo médico y de enfermeros, donde estaba Hugo Américo Isa.

“Ese día estuvimos desde las once de la noche hasta las 12 del mediodía junto al Presidente en Terapia Intensiva. El accidente le provocó la fractura de cinco costillas que le impedía respirar. Al año siguiente Alfonsín volvió a Roca y nos vino a agradecer por lo que hicimos”, cuenta Hugo Isa.

Esta es una de las tantas anécdotas que Hugo tiene para contar y que recuerda en su último día de trabajo (el pasado miércoles) al conseguir la jubilación. Se retiró siendo el Jefe de Servicio de Terapia Intensiva de la Clínica Roca, tarea que asumió durante los últimos 23 años.

Hugo nació en 1953 en Cerro Policía. A los 18 años comenzó a estudiar como enfermero recibiéndose en 1971. “Me mudé a Roca y en ese entonces existía la carrera de auxiliar en enfermería que implicaba vivir en un internado del hospital durante nueve meses”, recuerda. En 1972 comenzó a trabajar como agente sanitario, siendo el primer agente de la localidad de El Cuy.

Hugo habla despacio, se muestra calmo, pero él mismo confiesa que es “hiperactivo”. “Aunque demuestre lo contrario soy muy hiperactivo e incluso mis compañeros me preguntaban cómo voy a hacer después de la jubilación, pero me tendré que acostumbrar”, dice.

Tal vez esa energía y esa aparente calma sean necesarias para un trabajo donde hay que actuar con celeridad ante el riesgo de vida de un paciente, pero demostrar con los actos que todo va estar bien.

En moto por el campo

Siendo agente sanitario de El Cuy, debía recorrer grandes extensiones de campo, donde visitaba a los lugareños de parajes como Trapalcó, Curacó, La Esperanza, entre otros.

“Apenas empecé como agente me compré una moto Zanella y con esa recorría la zona rural. Iba con el maletín y una bolsa de dormir. Los paisanos de los puestos son muy amables y ellos me hacían lugar para dormir en algún lugar”, recuerda.

“Una vez me caí de la moto y quedé tirado a la orilla del camino como media hora, hasta que me pude recuperar y seguir camino”, dice riendo.

Entre las tareas principales estaba orientar a los lugareños sobre los cuidados a la hora de hacer un pozo de agua, letrinas o cómo cocinar bien las achuras para evitar el contagio de hidatidosis o realizar el relevamiento sobre el chagas.

Ya en la ciudad, Hugo aprendió otras prácticas y se fuer perfeccionando hasta ser Licenciado en enfermería y Jefe del Servicio de Terapia de la Clínica Roca. “No sólo estuve a cargo del servicio de terapia, sino que también fui paciente de terapia por una papera que se complicó por inflamación de páncreas”, relata.

Consultado sobre cómo serán sus días a partir de ahora, no duda y dice: “le he quitado mucho tiempo a mi familia y es hora de darle este tiempo para disfrutar con ellos. Tengo tres hijos y cinco nietos. Al menos por un año, no pienso hacer nada”, ríe y se despide.