Rodríguez Larreta: “Estamos cerca de sacarle el quórum a Cristina”

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que Juntos por el Cambio está “muy cerca” de arrebatarle el quórum propio al Frente de Todos en el Senado, cámara que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

“Juntos por el Cambio es la única que le puede sacar el quórum a Cristina (Fernández de Kirchner)”, dijo el dirigente porteño que tiene la espiración de ser candidato presidencial del espacio opositor en 2023.

"Somos la única fuerza en serio que por presencia podemos decirle 'basta' al kirchnerismo. Estamos muy cerca de superar la cantidad de diputados del kirchnerismo y de sacarle el quórum propio que tiene Cristina Kirchner en el Senado", insistió Rodríguez Larreta.

En este sentido, el dirigente porteño destacó que ganarle al Frente de Todos “sería un avance enorme” para el espacio opositor que pretende volver a gobernar el país en 2023, tras la gestión que Mauricio Macri encabezó entre 2015 y 2019. “El espacio que hoy le puede decir 'basta' al kirchnerismo es Juntos por el Cambio”, repitió Rodríguez Larreta.

En diálogo con La Voz del Interior, el jefe de Gobierno porteño calificó el resultado de las elecciones primarias como “buenísimo” y desechó cualquier posibilidad de que el oficialismo revierta los números en noviembre, pese a los últimos anuncios económicos y a la nueva estrategia de campaña del oficialismo.

“La gente no come vidrio”, sentenció Rodríguez Larreta respecto de las medidas económicas en las que está trabajando el Gobierno nacional para intentar mejorar su performance electoral el 14 de noviembre.

“Aunque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque le regalen la heladera, la gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. No veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se cumple o porque le regalen una bicicleta un día antes”, dijo.

Rodríguez Larreta calificó las peleas internas del oficialismo, específicamente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como una “telenovela de enredos” y un “espectáculo dantesco”.

"En la situación que vive la Argentina, que el Gobierno nacional haya generado esa telenovela de enredos y peleas, no es una buena señal. Cuando tenemos que estar todos juntos para sacar a la Argentina adelante, para frenar la inflación, para generar empleo, ver la pelea entre ellos fue un espectáculo dantesco. Si eso después se refleja en las urnas o no, eso lo verá la gente. A mí como argentino me dio enorme preocupación, más de la que tenía", señaló.

Rodríguez Larreta visitó Córdoba para apoyar a los candidatos de JxC que superaron las PASO, lista que es encabezada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo. El jefe comunal estuvo acompañado por Martín Lousteau y Alfredo Cornejo.

Corresponsalía Buenos Aires