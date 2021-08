Ruggeri contra la dirigencia de Boca: “Me da risa este club”

Luego de la derrota de Boca ante Estudiantes por la sexta fecha de la Liga Profesional, el exfutbolista Oscar Ruggeri analizó el presente del club y disparó duramente contra la dirigencia Xeneize. “Acá las cosas están mal hechas desde arriba para abajo. Porque un jugador (Edwin Cardona) agarró y dijo: ‘yo me voy en un partido de Copa Libertadores’. No vino a jugar con los compañeros, se c… en todo”, inició El Cabezón, exjugador del club.

Boca acumula diez partidos sin ganar en torneos locales por lo que es la peor racha en la historia del profesionalismo. Además es la primera vez que no gana un solo partido en las primeras seis fechas de un torneo argentino.

En ese sentido, Ruggeri señaló que la salida del entrenador Miguel Ángel Russo no va a cambiar la actualidad del club: “Hay un desorden tan grande que venga quien venga, vos agarras al equipo y te dicen: este 4 no, porque hasta no que firme el contrato no lo vas a poder usar, el otro que hace lo que quiere. Vuelve y en vez de castigarlo y decir ‘en Boca se juega de esta manera’, lo ponen porque dicen: es el mejor que tenemos”.

“Primero, ordénense. Me da risa este club que es de lo más grandes. Empecemos por ahí”, pidió Ruggeri, quien es panelista en ESPN.

Por último consideró que es “injusto” que la cara de las derrotas sea siempre Russo y de las victorias sea Juan Román Riquelme: “Boca le ganó a River, ¿y saben lo que se dijo? ‘Desde que llegó Riquelme, River no le puede ganar a Boca’. Resulta que cuando lo eliminó a River, a Russo ni lo nombraron: era Riquelme quien no había perdido con River. Ahora, que es la peor racha de la historia de Boca, es Russo. Vamos a ser justos con todos”, sintetizó.