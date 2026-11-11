Alfalfa en la Patagonia: destacan su potencial exportador en la principal muestra del sector en Argentina

La Patagonia tiene condiciones para convertirse en una región de referencia en la producción de alfalfa de calidad y fortalecer su perfil exportador. Así lo destacó José Brigante, presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa, durante ExpoAlfa 2026, el encuentro que reúne a los principales actores de la cadena en Villa María, Córdoba, del 10 al 12 de noviembre.

En diálogo con Río Negro Rural, el dirigente señaló que las condiciones climáticas de la región, la calidad del cultivo y las posibilidades de incorporar tecnología representan ventajas importantes. Sin embargo, advirtió que el costo logístico para llegar a los puertos continúa siendo uno de los principales obstáculos.

En ese sentido, reveló que la Cámara viene trabajando con referentes de Río Negro para impulsar una alternativa de exportación a través del puerto de San Antonio Este, mediante el despacho de contenedores. «Eso le va a dar una apertura al comercio de la alfalfa impresionante», sostuvo.

La Patagonia tiene una ventaja climática para producir alfalfa de calidad

Para Brigante, la región cuenta con atributos que la diferencian de otras zonas productoras del país. No se trata solamente de la disponibilidad de agua, sino también de las características ambientales que permiten obtener una alfalfa con condiciones de calidad y pureza destacadas.

«La Patagonia tiene una ventaja muy grande que es el clima. No solo por el agua, que eso ya lo sabemos, sino por la pureza del clima», explicó. Y agregó: «La alfalfa que se cultiva en la Patagonia no se cultiva en ningún otro lado«.

Otra ventaja está vinculada con el procesamiento. Mientras que en Córdoba, debido a las condiciones de mayor humedad, la tecnología de secado adquiere importancia para alcanzar los estándares que exige la exportación, en la Patagonia esa necesidad es menor.

Sin embargo, la distancia respecto de los principales puertos constituye una dificultad que condiciona la competitividad del producto.

San Antonio Este, una alternativa para impulsar las exportaciones de alfalfa

La posibilidad de utilizar el puerto de San Antonio Este para exportar alfalfa en contenedores aparece como una de las apuestas para superar las limitaciones logísticas de la región.

Brigante confirmó que la Cámara mantuvo conversaciones con representantes de Río Negro para avanzar en esa alternativa. El objetivo es encontrar una vía de salida que permita reducir las dificultades que implica trasladar la producción patagónica hacia los puertos de exportación.

La concreción de esa iniciativa podría representar un cambio importante para los productores de la región, al facilitar el acceso a los mercados internacionales y mejorar las condiciones para invertir en tecnología y ampliar la escala productiva.

El desafío es convertir las ventajas agronómicas de la Patagonia en una oportunidad comercial concreta.

La ExpoAlfa de Cipolletti dejó un nuevo impulso para el sector patagónico

La edición 2025 de ExpoAlfa se realizó en Cipolletti y, según Brigante, tuvo un efecto positivo sobre las perspectivas de crecimiento de la actividad en la región.

El dirigente contó que, después de aquel encuentro, recibió comentarios favorables de proveedores de maquinaria agrícola, quienes identificaron a la Patagonia como una de las zonas con mejores perspectivas de negocios.

«Me han dicho que las mejores perspectivas de negocio que han tenido en venta de maquinaria han sido en la Patagonia», señaló.

También destacó que hubo productores que avanzaron en inversiones en maquinaria y nuevas tecnologías. Para Brigante, ese movimiento es una señal de que el sector comenzó a transitar una etapa de mayor desarrollo, que podría traducirse en mejores condiciones para incrementar los volúmenes exportables.

Argentina produce alfalfa en 3,2 millones de hectáreas, pero exporta desde una superficie mucho menor

Durante su participación en ExpoAlfa 2026, Brigante también puso el foco en la brecha entre la superficie destinada a la producción de alfalfa en Argentina y la que efectivamente se utiliza para abastecer los mercados externos.

Según los datos expuestos por el dirigente, el país cuenta con aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de alfalfa, pero solo unas 140.000 hectáreas están vinculadas con la producción destinada a la exportación.

La diferencia no significa que el resto de la superficie esté desaprovechada. Una parte importante abastece al mercado interno, principalmente a tambos y feedlots, en un país con una actividad ganadera de gran relevancia.

El desafío pasa por desarrollar una estructura productiva capaz de responder a las exigencias del comercio internacional. Para eso se necesitan inversiones en maquinaria, tecnología, conocimiento y eficiencia en el manejo del cultivo.

Brigante explicó que Córdoba lleva una ventaja en ese proceso por su tradición industrial y por la experiencia de sus productores en la incorporación de tecnología a otras actividades agrícolas, como el maíz y la soja.

Exportar alfalfa requiere inversión y una estrategia comercial de largo plazo

El crecimiento de las exportaciones no depende únicamente de producir más. También requiere desarrollar mercados, establecer relaciones comerciales y garantizar una calidad constante.

Brigante explicó que abrir un cliente internacional demanda tiempo y recursos. Es necesario invertir en acciones comerciales, realizar pruebas y atravesar una curva de aprendizaje hasta alcanzar los estándares requeridos.

Una vez consolidado ese vínculo, el negocio puede aportar estabilidad y nuevas oportunidades, aunque está sujeto a los vaivenes del comercio exterior.

Por eso, el presidente de la Cámara consideró que los productores deben aprender a trabajar con los dos mercados: el interno y el externo.

La diversificación es, en ese sentido, una herramienta para reducir riesgos y sostener el crecimiento de las empresas.

En ese escenario, la Patagonia busca aprovechar sus condiciones naturales, sumar inversiones y resolver el desafío logístico. La posibilidad de contar con una salida exportadora desde San Antonio Este podría convertirse en una pieza clave para que su alfalfa gane protagonismo en los mercados internacionales.