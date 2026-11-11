Trabajadores del Splif reclamaron mejora salarial en Bariloche: «salimos ante todo tipo de emergencia climática»

En la previa a la temporada de verano, integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) se manifestaron frente al Centro Administrativo provincial en Bariloche para reclamar un aumento fijo en el salario y la contratación de más combatientes para planificar la temporada.

Javier Inalaf, delegado de ATE en Bariloche y combatiente de incendios, señaló que el objetivo del reclamo es «pedir un aumento significativo de 500 mil pesos a monto fijo y la recontratación de las personas que estuvieron este año por cuatro meses y había un compromiso de volver para la próxima temporada». Los combatientes explicaron que su rol es fundamental no sólo ante los incendios sino ante todo tipo de catástrofe natural.

«De las 20 personas, nos enteramos que 10 estarían aseguradas», detalló Inalaf, que además es uno de los candidatos electos para la Convención Constituyente que modificará la Carta Orgánica de Bariloche, y explicó que se trata de combatientes que fueron capacitados durante la temporada de verano de este año: «no podés llevar gente nueva sin capacitación a un incendio grande».

El Splif tiene cuatro centrales en Río Negro, en Bariloche, El Bolsón, Conesa y Luis Beltrán, donde se están llevando adelante reclamos salariales. Inalaf aclaró que se trata de «un reclamo sectorial» y remarcó que «el secretario general -de ATE, Rodolfo Aguiar- está hablando de un sueldo de 3 millones para no llegar a la línea de la pobreza, nosotros no llegamos ni al 70%«.

Trabajadores del Splif reclamaron en Bariloche por más contrataciones y una mejora salarial.

Entre el área operativa y combatientes, en la central de Bariloche son alrededor de 80 trabajadores en el Servicio. El reclamo de los 500 mil pesos fijos, se sumaría al ya percibido 20% del plus por el tipo de trabajo que realizan los integrantes del Splif.

«Hemos mantenido comunicación con Carlos Banacloy, que por notas aludió que desde enero hasta agosto habíamos recibido un aumento del 20,8 del plus de combatientes y que el proceso de los contratados ya estaba en camino, pero no nos dió la reunión», explicó Inalaf.

Ezequiel Álvarez, también delegado de ATE en el Splif de Bariloche, detalló que «por el fenomeno del Ñino quieren esperar. Nosotros planteamos que tiene que haber una planificación de cara a la temporada» de verano, en la que los incendios forestales son más frecuentes, y agregó: «somos un servicio de emergencias, necesitamos la gente, no es una cuestión de capricho».

Si bien en verano el trabajo del Splif se concentra en los incendios forestales, los delegados aclararon que «ante cualquier emergencia climática salimos en colaboración con Protección Civil. En rescate de gente en la montaña, inundaciones, salimos a todo tipo de emergencia».

Con las últimas lluvias que generaron inundaciones en la zona, «se estuvo trabajando, ayudando en la Línea Sur y en los parajes», explicaron.

«Por el fenómeno del Ñino vamos a tener una complicación en verano: como lluve mucho, el pastizal crece, que es el combustible fino, y cuando se estrese en verano va a quedar predispuesto para quemar. Es una cuestion particular, ahora puede impactar positivamente pero en diciembre y enero queda predispuesto», explicó Inalaf.

Como parte del reclamo, remarcaron que «hubo una inversión importante en software, cámaras, un helicóptero y un avión con cámara térmica pero no hubo una inversión en el bolsillo de los trabajadores».