Con una inversión de US$30 millones, avanza la construcción del Parque Agroalimentario del Neuquén

Con una inversión de 30 millones de dólares, la iniciativa buscará ordenar las empresas alimentarias en la región. Foto: Cecilia Maletti.

La construcción del Parque Agroalimentario del Neuquén (PAN) ya alcanzó el 30% con la instalación completada de las redes subterráneas de agua, cloacas y comunicaciones.

El proyecto provincial se financia a partir de un modelo público-privado: el Estado aporta las tierras, mientras que la inversión privada cubre los costos de la obra a través de la compra de lotes. Hasta el momento, 16 parcelas se han vendido de un total de 30.

Las próximas etapas de obra incluyen finalizar los trabajos de asfalto, colocar el tendido eléctrico, el cercamiento perimetral y la construcción de la garita de acceso. Con una inversión de 30 millones de dólares, la iniciativa buscará tranformar la industria alimentaria en la región.

Ordenar y potenciar la actividad alimenticia en un solo sector

«Hay muchas (empresas) de alimentos que quedaron en el parque industrial y la idea es ordenar todo el tema alimenticio en un solo sector. Así nació la idea y es lo que se desarrolló», contó a Diario RÍO NEGRO el presidente del Mercado Concentrador, Diego Molina.

Mencionó también algunos rubros de las empresas que ya invirtieron en los lotes: logística y distribución de panificados y bebidas, una fábrica de dulces y distribuidora de miel, un secadero y envasado de frutos secos y un frigorífico para la producción secundaria (trozado y envasado al vacío), entre muchos más.

Parque Agroalimentario del Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

Aseguró sobre los lotes aún disponibles que «tenemos varias empresas que están dando vuelta y están analizando todavía si proceden o no con la compra«. Explicó que vale US$100 el metro cuadrado aunque el monto de cada parcela varía según su ubicación y superficie.

Estima que las obras finalicen en el período febrero-marzo del 2027. «Mientras más lotes se vendan, más inyección de dinero podemos poner y más rápido se realizan las obras«, sostuvo Molina.

Además, puntualizó que «apenas nos entregan la obra la constructora, le entregamos nosotros a las empresas que ya adquirieron los lotes y ellos ahí pueden empezar con con sus obras particulares«.

Cómo será el Parque Agroalimentario del Neuquén

El predio de 8 hectáreas contará con 30 lotes de entre 1.600 y 2.000 m². Cada lote tendrá los servicios completos (agua, gas, energía eléctrica, conectividad y desagües), además de seguridad 24 horas, recolección de residuos, alumbrado público y calles asfaltadas.

El PAN se encuentra entre la Ruta Provincial N°7 y la nueva traza de la Ruta Nacional N°22. A su vez está en cercanías al resguardo aduanero de Centenario, la Zona Franca de Zapala y el Aeropuerto Internacional de Neuquén.

Esta ubicación estratégica permitirá la distribución de alimentos en toda la Patagonia y la apertura a nuevos mercados, incluidos los internacionales.

A su vez, se integrará con el Mercado Concentrador: «está diseñado para que en sector sur del mercado haya dos vías de acceso al parque de alimentos, para que en los horarios donde el mercado está cerrado el parque alimentario mantenga sus horarios de forma independiente», detalló Molina.