Banco Nación amplía su financiamiento al campo: la cartera agropecuaria alcanzó los $4,5 billones con tasas desde el 18%

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que su cartera de financiamiento destinada al sector agropecuario alcanzó un saldo aproximado de $4,5 billones, lo que representa un crecimiento superior al 55% respecto de los niveles de diciembre de 2025. Con este desempeño, el agro se consolidó como el segmento de mayor expansión de la entidad bancaria, explicando cerca del 30% de la cartera total del banco público y alcanzando una cobertura crediticia en más del 80% de sus clientes rurales.

En lo que va de 2026, las nuevas altas de préstamos para la actividad productiva ya superan los $4 billones, tras un 2025 en el que se habían otorgado más de $3,7 billones (un 70% más que en 2024). A nivel general, la entidad pública concentra una participación del 20% en el mercado total de créditos a empresas a julio de este año.

Tasas en pesos y dólares: prórroga de líneas para maquinaria e inversión

Gran parte del dinamismo crediticio se originó en las principales muestras del sector —como Expoagro, Agroactiva, Agronea y la Expo Rural—, donde la entidad concretó operaciones por más de $1,1 billones para más de 4.000 productores. Ante la sostenida demanda de financiamiento, la entidad oficial resolvió extender las condiciones especiales presentadas en dichas exposiciones.

El esquema vigente contempla tasas fijas en pesos a partir del 18% anual para la compra de maquinaria agrícola nacional nueva y usada. En tanto, para el sector ganadero y proyectos de inversión a largo plazo, se mantienen los créditos en dólares al 5% anual, con plazos de amortización de hasta 60 meses y 18 meses de gracia. La oferta abarca también líneas para camiones y utilitarios, equipos de riego, implementos tecnológicos, capital de trabajo y desarrollos sustentables.

El avance de los canales digitales y la plataforma BNA Conecta

El paquete de asistencia incluye una fuerte integración con herramientas electrónicas y convenios comerciales directos. En ese marco, la plataforma AgroNación Préstamos —la alternativa 100% digital en moneda extranjera— sumó más de 1.600 clientes y canalizó colocaciones por USD 200 millones, mientras que la Tarjeta AgroNación financió más de $1,1 billones en 2026 (un salto del 66% interanual) mediante más de 1.000 acuerdos comerciales para la adquisición de insumos con plazos de hasta 36 meses.

La estructura comercial se apoya en una red en expansión que cuenta con 1.280 convenios vigentes para maquinaria en pesos, 830 acuerdos comerciales generales y más de 640 asociados a créditos digitales. A su vez, el ecosistema se completa con el marketplace BNA Conecta, que nuclea a más de 21.500 empresas para acceder a insumos y bienes de capital mediante líneas directas y las tarjetas AgroNación y PymeNación.