Boom exportador en 2026: el Gobierno anunció una nueva Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos

El Gobierno nacional busca capitalizar el fuerte crecimiento de las ventas al extranjero y consolidar la apertura de mercados clave. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, confirmó que en septiembre de 2026 se realizará la segunda edición de la «Semana de la Carne Argentina» en Estados Unidos, una de las plazas comerciales más exigentes del mundo.

La nueva misión comercial incluirá rondas de negocios y actividades de promoción concentradas en las ciudades de Miami, Atlanta y Houston. La iniciativa se integrará al formato Argentina B2B Week, diseñado para acercar la oferta exportable de manera directa a compradores e importadores norteamericanos.

El anuncio se concretó tras una reunión de trabajo entre Karina Milei, el presidente de PromArgentina, Diego Sucalesca, y los directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Las autoridades analizaron el salto registrado en el comercio bilateral durante la primera mitad del año.

Las cifras del récord: salto del 369% y un volumen inédito de divisas

Los datos de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina reflejan que, entre enero y mayo, las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos crecieron un 369% interanual. Solo en mayo se exportaron 11.000 toneladas, una cifra equivalente a todo lo que la Argentina había colocado en ese mercado durante los primeros ocho meses de 2025.

Este desempeño comercial generó un ingreso genuino de US$ 360 millones en los primeros cinco meses del año, lo que representa un alza del 201% en la facturación con respecto al mismo período del año pasado. La fuerte dinámica permitió al país pulverizar las metas comerciales previas.

Argentina superó ampliamente el cupo histórico de 20.000 toneladas anuales que regía hasta fines de 2025, vendiendo 42.000 toneladas en solo cinco meses. Este avance acerca al país a cubrir el cupo adicional de 80.000 toneladas que fue habilitado tras el acuerdo comercial firmado entre ambas naciones en febrero pasado, mientras que el promedio semanal de envíos saltó de 370 a 400 toneladas en mayo.

Desde el sector privado, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, destacó el carácter inédito de la articulación pública y privada. El directivo remarcó que los resultados demuestran el éxito de la primera campaña y avalan la estrategia de expandir este formato de promoción hacia otros destinos internacionales en el corto plazo.

El impacto del petróleo y las economías regionales en el mercado norteamericano

El histórico balance comercial entre la Argentina y Estados Unidos durante los primeros cinco meses de 2026 no estuvo impulsado únicamente por la industria frigorífica. Las estadísticas oficiales expusieron incrementos sustanciales en otros sectores estratégicos de la economía nacional.

El rubro energético aportó el mayor volumen de divisas en mayo gracias a las ventas de petróleo crudo, que alcanzaron los US$ 367 millones, registrando una suba interanual del 86%. Asimismo, las exportaciones de piedras, metales preciosos y sus manufacturas sumaron US$ 121 millones, duplicando los valores del año anterior con un crecimiento del 100%.

Finalmente, las economías regionales consiguieron marcas históricas en las aduanas norteamericanas en el acumulado de enero a mayo. Los productores locales de miel alcanzaron exportaciones récord por un total de US$ 96 millones, mientras que los envíos de ajo al mercado estadounidense marcaron otra cifra sin precedentes al consolidar ingresos por US$ 17 millones.

Con información de Infoabe.