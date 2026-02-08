Comenzó con esta tecnología en 1994 y ya instaló pivotes de riego para cubrir más de 17.000 hectáreas productivas en la Patagonia

Riego por pivote central en la Patagonia, una tecnología que contribuye al desarrollo agrícola.

En el norte de la Patagonia, donde el clima impone reglas propias y el agua no es un complemento sino una condición indispensable para producir, el riego por pivote central se transformó en una herramienta estratégica para el desarrollo agrícola. Especialmente en vastas zonas de la provincia de Río Negro esta tecnología permitió convertir superficies áridas en campos productivos, optimizando el uso del recurso hídrico y acompañando el crecimiento de múltiples cadenas agrícolas.

Alejandro Bernabé es proveedor e instalador de sistemas de riego con más de tres décadas de experiencia en el sector, y es uno de los protagonistas de ese proceso de crecimiento productivo regional. En la región es representante oficial de la firma Valley, líder mundial en tecnología de riego por aspersión móvil.

“En Río Negro siempre hablamos de riego total: el 100% del ciclo del cultivo depende del agua aplicada”, resume Bernabé al describir una realidad muy distinta a la de otras regiones del país donde esta etapa cumple un rol suplementario.

Desde mediados de los años noventa, Bernabé acompaña el desarrollo de zonas productivas que hoy concentran una matriz de cultivos muy diversos como papa, cebolla, maíz, alfalfa, zapallo, trigo, cebada y soja, entre otros. “El riego no solo permite producir, sino producir de manera estable, con previsibilidad y eficiencia”, explica, al destacar el impacto que tuvo esta tecnología en la consolidación de polos agrícolas en el Valle Inferior, Valle Medio y Alto Valle de Río Negro.

Aplicación uniforme del agua



A diferencia del riego por gravedad o gravitacional, los pivotes centrales ofrecen una aplicación uniforme del agua, reducen la necesidad de grandes movimientos de suelo y disminuyen los requerimientos de mano de obra. “No hacen falta canales ni nivelaciones complejas, y el control del sistema es mucho más preciso”, señala Bernabé.

Alejandro Bernabé y su equipo de trabajo ya llevan instalados pivotes de riego para cubrir más de 17.000 hectáreas en la Patagonia.



A esto se suma la incorporación de automatización y telemetría, que hoy permite operar los equipos a distancia. “Se pueden manejar desde un celular o una computadora, ajustar caudales y programar riegos con mucha exactitud”, agrega.

El diseño del equipo es otro aspecto clave para lograr buenos resultados. En ese sentido, Bernabé remarca la importancia de adaptar la tecnología a las condiciones locales. “No conviene sobredimensionar los pivotes. En nuestra zona, por las altas demandas de agua, el viento y las temperaturas, los equipos de entre 70 y 80 hectáreas funcionan de manera óptima”, explica. La combinación entre conocimiento técnico y experiencia territorial aparece como un factor determinante para la eficiencia del sistema.

Sistemas versátiles



La versatilidad es otro de los puntos fuertes del riego por pivote central. Se trata de equipos modulares, que pueden ampliarse, reducirse o incluso trasladarse según las rotaciones de cultivo y los planes productivos. “Es una tecnología que se adapta muy bien a los cambios, sin necesidad de personal altamente especializado”, destaca Bernabé, al tiempo que subraya que esa flexibilidad resulta clave en regiones donde las decisiones productivas se ajustan año a año.

Todo preparado para comenzar con la instalación de un nuevo proyecto en el campo patagónico.



La trayectoria de Alejandro Bernabé está estrechamente ligada al desarrollo del riego en la Patagonia. En 1992 se incorporó a la empresa familiar Casa Bernabé SCA, y en 1994 comenzó a trabajar de manera específica en riego e instalaciones de equipos de bombeo, una actividad que hasta ese momento no realizaba la firma matriz. “Arranqué armando los primeros equipos de pivote central en Tornquist, Coronel Dorrego y Azul”, recuerda.

En 1996 inició su actividad en la provincia de Río Negro y, poco tiempo después, concretó la instalación del primer pivote central en el Valle Inferior: un equipo de 56 hectáreas destinado al cultivo de cebolla.

Dos años más tarde, en Pomona, junto a la firma Agrónica S.A., comenzó a desarrollar proyectos en el Valle Medio, incluyendo un emprendimiento de seis pivotes de 80 hectáreas cada uno para regar papa. A partir de allí, el crecimiento fue sostenido. Participó en proyectos para empresas de gran escala, como McCain Argentina en Luis Beltrán, donde instaló equipos de riego también para la producción de papa y amplió superficies bajo riego en distintas etapas.

Su actividad se extendió luego al Alto Valle de Río Negro, al Alto Valle del Río Colorado y a otras provincias patagónicas como Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

“En total, instalamos aproximadamente 17.000 hectáreas bajo riego con pivote central en la Patagonia”, dice Bernabé, un número que resume décadas de trabajo en un territorio históricamente desafiante. Los proyectos abarcan una amplia diversidad de clientes y escalas productivas, desde establecimientos familiares hasta grandes compañías agroindustriales.

Mucho potencial



Para Bernabé, el potencial productivo de la región todavía no está completamente dimensionado. “Río Negro tiene un potencial enorme. Con agua, tecnología y planificación, se pueden desarrollar sistemas productivos muy competitivos”, afirma.

En ese camino, el riego por pivote aparece como una herramienta clave para transformar un recurso limitado en productividad, empleo y desarrollo regional.

La historia del riego por pivot en la Patagonia ya sumó varias décadas de producción y ayudó a desarrollar zonas áridas hasta convertirlas en lugares fértiles de alto rendimiento en muchos casos. “Eran tierras extensas, secas, con suelos duros y poca infraestructura”, recuerda Bernabé sobre sus primeros años en la región. “Donde muchos veían límites, nosotros vimos posibilidades de desarrollo y a eso apostamos”, concluye.

Costo estimado



El corazón de bombeo de un sistema de riego por pivote central.



La inversión por hectárea está directamente relacionada con cada proyecto, y depende de la alimentación eléctrica y la distancia de la fuente de agua a los centros de los pivotes, entre muchos otros factores. Como parámetro se puede establecer un costo aproximado de entre 3.500 y 4.500 dólares por hectárea.

