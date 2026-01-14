Cuáles son las áreas de Argentina con mayor tiempo de sequía y qué pronósticos de lluvia hay para el trimestre enero-marzo 2026

Argentina tiene una superficie total de 3,7 millones de kilómetros cuadrados o unos 370 millones de hectáreas incluidas la Antártida y las Islas que forman parte del territorio.

Medido en hectáreas productivas se estima que hay unas 157 millones de hectáreas agropecuarias en el país, de las cuales una parte significativa se destina a distintos cultivos y el resto para otros usos agrícolas o ganaderos.

Una gran parte de ese territorio está afectado por eventos de sequía, sobre todo con mayor incidencia en la Patagonia.

La sequía no da tregua en Patagonia



De acuerdo al último informe de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (MNMS) correspondiente a Diciembre 2025 la superficie total afectada por sequía a nivel nacional se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior, con un aumento de aproximadamente 800.000 hectáreas, y continuó en la categoría de sequía leve. A nivel país el área afectada por sequía totaliza 52,1 millones de hectáreas.

A nivel regional, la Patagonia registró un incremento de alrededor de 5 millones de hectáreas bajo sequía, completando 43 meses consecutivos con algún grado de afectación.

En el NOA, en contraste, la superficie en sequía se redujo cerca de un 40%. En la región Centro, la sequía leve se expandió principalmente en La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Buenos Aires. En tanto, en el NEA y en Cuyo la afectación fue más acotada, con superficies en sequía inferiores al 10% de cada región.

Los pronósticos sobre la posibilidad de lluvias en la Patagonia para la próxima semana no muestran una gran actividad en este sentido, aunque si habrá precipitaciones sobre la mayor parte del norte y centro del país. (ver mapa adjunto)

En los mapas proporcionados por la MNMS también se puede apreciar dónde se encuentran las zonas que soportarán temperaturas máximas y un pronóstico trimestral para precipitaciones y temperaturas medias