Condenaron en Cipolletti a un hombre que abusó de la nieta de su pareja y pasará 10 años preso

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de la nieta de su pareja mientras la menor se encontraba bajo su cuidado. La pena fue dada a conocer este viernes en el Foro Penal de Cipolletti durante la audiencia de cesura del juicio.

El fallo fue resuelto por un tribunal colegiado integrado por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Marcelo Gómez y Florencia Caruso Martín, quienes unificaron criterio para imponer la pena y fijar el pago de las costas del proceso.

En agosto pasado, el mismo tribunal lo había declarado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual simple, ambos agravados por la condición de guardador.

La investigación, liderada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, se inició en julio de 2025 a partir de la denuncia penal interpuesta por la madre de la niña.

Las agresiones ocurrieron durante una pijamada en la vivienda del imputado.

La declaración de la víctima en Cámara Gesell resultó fundamental para corroborar la acusación y elevar la causa a juicio.

Situación procesal y medidas cautelares

Las partes cuentan con un plazo de diez días hábiles para interponer recursos de impugnación. La orden de detención para el traslado a un establecimiento penitenciario se ejecutará una vez que la sentencia quede firme.

Hasta tanto el fallo adquiera firmeza, el condenado permanecerá en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, controlado mediante tobillera electrónica, una restricción de circulación de 70 metros a la redonda de su inmueble y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría de la zona.