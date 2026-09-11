Boca ya conoce al árbitro para la revancha ante San Pablo por la Copa Sudamericana

Boca ya tiene todo encaminado para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Mientras Rodolfo Arruabarrena define el equipo que buscará defender en Brasil la ventaja obtenida en el primer partido, la Conmebol confirmó la terna arbitral que estará a cargo del encuentro del próximo martes.

La designación genera un dato alentador para Boca: Tejera dirigió al conjunto de la Ribera en tres oportunidades y en todas ellas terminó celebrando el equipo argentino.

El encargado de impartir justicia será el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por una terna de compatriotas. Nicolás Tarán y Martín Soppi serán los jueces de línea, José Burgos ocupará el lugar de cuarto árbitro y Leodán González estará al frente del VAR, con Héctor Bergalo como AVAR.

El antecedente de Gustavo Tejera con Boca

La primera vez que Gustavo Tejera dirigió a Boca como árbitro principal fue en 2022. En aquella oportunidad, recibió a Always Ready por la fase de grupos de la Copa Libertadores y se impuso por 2-0. Dos años después volvió a cruzarse con el equipo argentino, aunque esta vez en la Copa Sudamericana. En la fase de grupos de 2024, Boca venció 1-0 a Sportivo Trinidense bajo el arbitraje del uruguayo.

El antecedente más reciente se produjo durante 2026, nuevamente por la Copa Libertadores. Boca visitó a Universidad Católica en Chile y consiguió una importante victoria por 2-1. De esta manera, ganó los tres partidos que Tejera dirigió como árbitro principal, un registro que buscará mantener en un escenario de máxima exigencia como el Morumbí.

Por otra parte, tras vender a Kevin Zenón al Atlas de México, Boca, que parecía haberse retirado del mercado de pases, habría cambiado de parecer y estaría dispuesto a incorporar un volante en caso de que aparezca una oportunidad, valiéndose de que tiene tiempo hasta el lunes para sumar otro futbolista a su plantel.

Cabe destacar que el Xeneize aún puede traer un refuerzo debido a la lesión de Tomás Aranda, que le otorgó un cupo. Aún así, este está por vencerse, por lo que sí se trabaja en una llegada, será a contrarreloj.

El Xeneize tenía el 80% de la ficha de Zenón y cerró su traspaso a cambio de seis millones de dólares, de los que embolsará 4.8. Si bien no era una pieza habitual en el once de Arruabarrena, sí era una de sus principales opciones en el banco, disputando nueve partidos bajo sus órdenes y marcando un único gol en el empate de la semana pasada frente a Gimnasia de Mendoza.