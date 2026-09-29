Boca volvió a los entrenamientos con la mira puesta en Unión

Boca viene de dejar en el camino a Racing y ya piensa en Unión. (Foto: Fernando de la Orden/Clarín Fotografía)

Tras la agónica remontada contra Racing, que le permitió alcanzar un invicto de 15 partidos y seguir vivo en los tres frentes, el plantel volvió a las prácticas este martes pero ahora con el foco en el Torneo Clausura.

Unión será el próximo objetivo para los de La Ribera este viernes en La Bombonera. El Xeneize se ubica quinto con 17 puntos en el Grupo A y deberá seguir sumando para no sufrir sobresaltos rumbo a la clasificación a los playoffs.

Además, también debe pensar en la tabla anual, que lo tiene tercero en puestos de Copa Libertadores y a cuatro unidades de Independiente Rivadavia (Mza), en busca del liderazgo por el título que la temporada pasada ganó Rosario Central.

El Vasco tiene disponible a los titulares para enfrentar el viernes a Unión en La Bombonera

Por su parte, el Vasco Arruabarrena avisó que la semana de trabajo arrancaría con una evaluación física del plantel, puntualmente de aquellos que terminaron tocados en los cuartos de final de la Copa Argentina: “Hay algunos jugadores, como (Facundo) Herrera, que tuvo un golpe. Nada serio, pero hay que ver cómo llegan”.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que tanto Herrera como Carlos Palacios, los dos futbolistas con molestias que dejó el clásico del domingo, no tienen lesión y trabajaron con normalidad. De esta manera, ambos estarán a disposición para el viernes.

Herrera debió ser reemplazado sobre el final ante Racing por un traumatismo en su pierna. Sin embargo, su participación en la práctica matutina sin inconvenientes despejó los interrogantes de cara a Unión.

En ese sentido, de no haber soldados averiados en la continuidad de los entrenamientos, todo indica que el DT mantendrá la base del equipo titular. Lo más probable es que Arruabarrena sostenga el mismo once frente al Tatengue, ya que Álvaro Montero sigue afectado a Colombia por la fecha FIFA.

En cambio, en la fecha 12 contra Instituto el viernes 9 de octubre, que será días antes del arranque de la serie ante Vasco da Gama, ahí sí se prevé que haya rotación.

La ida de las semifinales de la Copa Sudamericana asoman en el horizonte (13 de octubre) y son prioridad para Boca a esta altura del año; por eso, la planificación marca que el Vasco preservaría soldados y plantaría un once mayormente alternativo para el duelo en Córdoba.

La probable formación de Boca ante Unión sería con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.