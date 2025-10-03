Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río Negro

En el marco del Programa de exportación de manzanas y peras a Brasil, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroaliemntaria (Senasa) realizará una jornada de formación destinada a quienes buscan desempeñarse como monitoreadores de Cydia pomonella (carpocapsa).

La actividad se llevará a cabo el próximo 9 de octubre a las 9 horas en la sede de la Cámara de Productores del Departamento Avellaneda, ubicada en las calles Dr. Molina y Mariano Moreno de la localidad rionegrina de Lamarque.

El curso, que aborda las características de la plaga y su control en el marco de los programas de exportación de frutas frescas, es gratuito y requiere de inscripción previa, para lo cual los interesados deben comunicarse por correo electrónico a yrossi@senasa.gob.ar, o a camaraavellaneda@hotmail.com

Evaluación a nuevos monitoreadores de carpocapsa



Al finalizar la capacitación los participantes deben realizar una evaluación. Quienes aprueben quedarán habilitados por el Centro Regional Patagonia Norte del Senasa y podrán ser contratados por el sector privado para comenzar los controles en los predios productivos y cargar los datos semanalmente en el Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad Frutícola (SIG-Traza).

Este proceso habilitante es una de las condiciones para quienes comienzan a desarrollar la tarea de monitoreo durante la temporada frutícola 2025/2026.

Cydia pomonella, también conocida como carpocapsa, gusano o polilla de la pera y la manzana, es la principal plaga del manzano, peral, nogal y membrillero. En Argentina es una plaga presente que provoca pérdidas directas sobre la economía regional e impone limitaciones para el acceso a nuevos mercados.