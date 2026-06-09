El cultivo que desafió las bajas temperaturas de Finlandia y Rusia, y ahora puede ser de gran ayuda para la ganadería ovina de la Patagonia

Durante años el maíz pareció un cultivo reservado para otras regiones del país. Sin embargo, una experiencia desarrollada por el INTA en Perito Moreno comenzó a derribar ese paradigma y posiciona a Santa Cruz como una nueva frontera para la producción agrícola bajo riego.

Los resultados preliminares fueron presentados recientemente en el Congreso Maizar 2026 por Santiago Toledo, coordinador de investigación del INTA Santa Cruz, quien expuso los avances logrados a partir de ensayos realizados en una chacra experimental ubicada en el norte de la provincia.

La iniciativa surgió a partir de una necesidad concreta: encontrar alternativas forrajeras capaces de sostener y mejorar la producción ovina, una actividad que atraviesa una prolongada caída en el stock provincial. Según explicó Toledo, Santa Cruz perdió alrededor de 900.000 ovinos entre 2015 y 2025, una situación que obliga a buscar sistemas más eficientes para complementar la alimentación basada exclusivamente en pastizales naturales.

Resultados que sorprendieron



Los ensayos comenzaron en noviembre del año pasado y se extendieron hasta abril. Para la experiencia se utilizaron once híbridos de maíz hiperprecoces y ultraprecoces, varios de ellos desarrollados para ambientes fríos de países como Finlandia y Rusia.

El ensayo arrojó rendimientos más que aceptables para una zona sin tradición en este tipo de cultivos.



Los resultados superaron las expectativas iniciales. Algunos materiales lograron formar espigas y producir grano pese a las heladas registradas durante el ciclo, mientras que otros alcanzaron rendimientos cercanos a los 6.000 kilos de grano por hectárea. En producción de materia verde para ensilado se registraron valores de hasta 100.000 kilos por hectárea, con plantas que alcanzaron aproximadamente 2,5 metros de altura.

Lo más destacado es que los ensayos se realizaron bajo protocolos agronómicos estándar, sin incorporar mejoras específicas en suelo o manejo, por lo que los investigadores consideran que existe margen para seguir aumentando los rendimientos.

Una herramienta para producir más carne



Más allá de la obtención de grano, el principal objetivo es generar alimento para la ganadería. Los materiales de ciclos más largos mostraron un excelente comportamiento para la confección de silo de planta entera, una alternativa que permitiría abastecer de forraje a los establecimientos ovinos de la región.

La importancia de este desarrollo también está vinculada a los costos logísticos. Actualmente, gran parte del maíz consumido en la Patagonia llega desde cientos o miles de kilómetros de distancia, lo que encarece significativamente la suplementación animal. Producirlo localmente podría mejorar la competitividad de los sistemas ganaderos y favorecer una mayor intensificación productiva.

Para Toledo, el trabajo realizado demuestra que el cultivo tiene posibilidades concretas de desarrollo en Santa Cruz. El próximo desafío será avanzar desde las parcelas experimentales hacia escalas comerciales, una etapa que ya comenzó a despertar el interés de productores de la región.

Lo que hasta hace poco parecía una apuesta improbable hoy se presenta como una oportunidad concreta para diversificar la producción, generar forraje de calidad y fortalecer una de las actividades económicas más tradicionales de la Patagonia austral.

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