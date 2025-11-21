«El futuro del agro está en lo biológico»: crearon un gel para regenerar suelos degradados

Una firma con sede en Bella Italia, una localidad de Santa Fe ubicada a 15 minutos de Rafaela, desarrolló un biogel orgánico que recupera suelos degradados, aporta carbono disponible y permite reducir drásticamente el uso de agua. La empresa cuenta con una línea completa para distintos momentos del cultivo y un servicio técnico con laboratorio y gabinete GIS. Con ampliación de planta en marcha y demanda internacional, proyecta exportar y escalar su presencia en el país.

Un gel para recuperar suelos: entrevista con Marcelo Warnes y Horacio Riera

PREGUNTA: ¿Cuáles fueron los inicios de Tecnosustrato?

MARCELO WARNES: Todo empezó hace 20 años, viendo la problemática que estaba surgiendo con la toxicidad en los suelos, las compactaciones y todo el problema que tenemos hoy. Empecé a trabajar con el objetivo de hacer recuperación biológica del suelo. Fueron investigándose materiales, productos y métodos para entender qué se necesita para recuperar un suelo deteriorado o degradado. El objetivo era encontrar una solución ante el aumento poblacional y la menor capacidad nutricional de los insumos que recolectamos y consumimos. Pero una solución desde lo biológico y lo orgánico: desde hace 20 años estamos convencidos de que el futuro de la agronomía es lo biológico, no existe otra forma de pensarla en los próximos 30 años. Cuando decíamos que el suelo es un ser vivo, nos miraban y se reían, y hoy en día grandes empresas e instituciones nos dan la razón.

P: Así surgió la idea. ¿Y el producto?

MW: A partir de ahí, empezamos a desarrollar productos diferenciales para el campo. Comúnmente, para el agro son bidones de 20 litros, bins de 1.000 litros, y eso no nos satisfacía porque también pensábamos en el índice de contaminación. La agricultura es un gran productor de CO2 atmosférico. Con esa visión, decidimos reducir la logística a lo mínimo para disminuir las emisiones de CO2. Por eso terminamos inventando un gel, que se lanzó hace cuatro años y viene en “vejigas” de un kilo: son 100 gramos = 1 hectárea. Los resultados en campo son altísimos: 98% de efectividad. Arrancamos con el producto en polvo, luego el líquido, y fuimos concentrándolo hasta que llegamos al gel, que era nuestro objetivo. En una caja de zapatos van 100 hectáreas. Imaginate lo que hemos desarrollado, que hasta las maquinarias las diseñamos nosotros. El producto no tiene ni siquiera un gelificante, es un proceso de gelificación que inventamos para la cual tuvimos que diseñar maquinaria.

«Cuando decíamos que el suelo es un ser vivo, nos miraban y se reían, y hoy en día grandes empresas e instituciones nos dan la razón.» Marcelo Warnes, Ing. Agr. y Mg. en Biología de Suelo.

P: ¿Ese gel retiene agua?

MW: Sí. El gel, en suelo, retiene 100 veces su peso molecular en agua, con la misma presión osmótica de las plantas. Otro objetivo nuestro tiene que ver con el manejo del agua, que es el bien mundial. Cada vez hay menos y hay zonas del mundo que sufren muchísimo por su escasez. Con nuestro producto, llegamos a una reducción de la utilización del agua del 80%. Trabajamos con agua de lluvia exclusivamente, y el gel tiene un contenido básico del 20% de agua. Logramos cerrar un círculo virtuoso.

P: ¿Cómo se compone?

MW: Este biogel está compuesto principalmente por dos tipos de carbono 100% disponibles, de alto nivel de oxidación. Después contiene aminoácidos, alguna hormona, microorganismos. O sea, es un paquete nutricional y activador del suelo. Es un disparador. Somos la única empresa biotecnológica del país que diseñó una línea completa de productos para cultivos extensivos e intensivos. Tenés el biogel para suelo, otro para semillas, otro para la cuarta o quinta hoja, otro para el botón floral… O sea, tenés la cobertura completa de la producción con orgánicos.

P: ¿Cuánto debe aplicarse?

MW: Dependerá de la calidad del suelo. Si tenés un suelo medianamente bueno, que son pocos los que quedan, serán 80 gramos por hectárea en la primera aplicación, después utilizás una vejiga de un kilo cada 400 kilos de semillas. Luego, en la cuarta o quinta hoja podés llegar a necesitar, y entrás con el nutricional especial para evitar el estrés de la planta en la elongación. Por último, en el momento del botón floral. Si tenés un suelo totalmente compactado, cambian las dosis y los momentos, porque para que todo funcione tenés que generar intercambio gaseoso suelo-atmósfera. O sea, hay que empezar a descompactar, a tener capilares y actividad biológica en el suelo. Si ese suelo no está mínimamente descompactado, está paralizado, y lo seguiremos viendo como un simple soporte. En cambio, con el producto lográs mejor infiltración, oxigenación del suelo, aumento de carga biológica, y potencialmente evitás estrés en planta. A partir de ahí, empezás a reducir dosis y a manejar de otra forma el cultivo.

Un producto para cada etapa del cultivo.

P: ¿Se adecúa a unos cultivos más que a otros?

MW: Esto es para cualquier cultivo. Todos los vegetales, y toda la micro y macrofauna del suelo consume carbono, y lo que nosotros hacemos es aportar carbono 100% disponible por oxidación. Hay estudios que dicen que el principal problema que tienen los suelos es la falta de carbono, porque o lo comimos todo o lo perdimos. Y los estudios dicen que no los podés recuperar con los manejos tradicionales: a lo sumo, podés sostener el carbono en el tiempo. Lo que nosotros hacemos es aportar carbono.

P: ¿Qué impacto tiene en rendimientos agrícolas?

MW: Cada suelo tiene un genoma. Si vos querés en Chaco tener un rinde como en la pampa húmeda, va a ser difícil, y vas a tener que poner todo el químico habido y por haber para poder lograr un resultado. Nosotros tenemos un área de servicio que es un laboratorio de suelos que analiza muestras y con gabinete GIS. Con esos datos determinamos cuál es la capacidad del suelo y empezamos a hacer el manejo para su recuperación. Así, mantenés el mismo rendimiento que tenías antes, pero reducís los costos. Por ejemplo, si tenés un cultivo en muy buen estado de salud, no le tenés que poner ningún tipo de insecticida porque no hay estrés y no atacan las plagas ni tenés enfermedades.

«Nos vemos de acá a cinco años con ampliación de la planta, porque ya nos quedó chica, con exportación a distintos países, con mayor producción y con mayor inserción a nivel nacional.» Horacio Riera, presidente de Tecnosustrato.

P: En gran parte de la Patagonia, no se ve degradación del suelo. Por el contrario, hay muchos suelos vírgenes con escasa materia orgánica. ¿Qué aplicaciones le ven al producto?

MW: Esos suelos vírgenes son suelos frágiles. Tenés problemas de meteorización de los suelos, de falta de materia orgánica, de falta de humedad y, en algunas zonas problemas, de salinización. Todos los suelos que tienen esas características, con un manejo tradicional, en muy poco tiempo terminan degradados y con manchones. Hay que entender el suelo y saber que se le puede exigir hasta cierto punto, que hay que hacer la mayor cantidad posible de aportes de carbono, y que hay que tener cobertura todo el año para poder sostenerlo en el tiempo con un rendimiento constante. La siembra directa es un gran aliado, porque el índice de compactación que hay a nivel mundial tiene que ver en parte con el peso de las maquinarias y el mal manejo. Suelos como los de los valles del río Negro son muy frágiles. A nivel particular, ya hice trabajos en Valle Medio, en dos alfalfales importantes: se pudo implantar bien la alfalfa y se sostuvo en el tiempo.

P: ¿Han exportado?

HORACIO RIERA: Estamos en proceso. Hay demanda desde el exterior del producto. Nos llegan consultas de Latinoamérica y también de África. Por ello, en este momento estamos en un proceso de ampliación: nos mudamos hace dos meses a una planta de 500 metros cuadrados en Bella Italia, Santa Fe, donde vamos a más que duplicar la producción. Eso nos permitirá exportar sin tener problemas de volumen. Ya hay clientes que están esperando tener el permiso en el país de destino para poder ingresar el producto y empezar a trabajar.

P: ¿Qué proyectan para los próximos cinco años?

HR: Marcelo está ya trabajando en el diseño de productos superadores del gel, innovadores desde lo agropecuario y desde el saneamiento ambiental y la recuperación y desintoxicación de suelos. Nos vemos de acá a cinco años con ampliación de la planta, porque ya nos quedó chica, con exportación a distintos países, con mayor producción y con mayor inserción a nivel nacional, que lo vamos a empezar a lograr a partir del año que viene. Estamos trabajando con nuevos distribuidores, con nueva difusión del producto, hacemos muchas charlas a ingenieros agrónomos, a productores y demás. Queremos estar en el top 5 de los fabricantes del insumo en Argentina. Tenemos un producto único, somos la única empresa del rubro que tiene una paleta completa para cubrir el cultivo en todos sus estadíos y que tiene servicios, con gabinete GIS y laboratorio propio. Lo que se viene son los servicios: el productor, más que nada, va a buscar un servicio. Tenemos alianzas con otras empresas y con universidades para hacer un intercambio profesional y de tecnologías. Nuestro producto es premium. La vejiga es reciclable: todo forma parte de una economía circular.