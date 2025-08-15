El resumen estadístico de la semana: precios de hacienda, soja, trigo, maíz y lo que sigue en la agenda rural
Río Negro Rural te acerca lo que pasó en la semana en materia de precios en los remates de hacienda y un seguimiento mensual de los valores promedio para bovinos y ovinos. Además toda la info de las precipitaciones en las distintas zonas productivas de la región y valores orientativos para la maquinaria que se necesita en el campo.
Finaliza una nueva semana de actividad agropecuaria en la región, donde hubo remates de hacienda de la firma Otermin Massini en Río Colorado y se conocieron los precios para el ganado bovino y ovino para todas las categorías que se comercializan en la zona.
Dejamos a continuación toda la información disponible y actualizada al día de la fecha.
