En fotos, así se ve el ensayo de Río Negro donde se cultivan de 20.000 a 25.000 kilos de grano de maíz por hectárea

En el corazón del Valle Medio, el agua del río Negro impulsa un ensayo agrícola que desafía los promedios regionales.

Los establecimientos Santa Cecilia (Coronel Belisle) y Santa Clara (Luis Beltrán) son el escenario donde la empresa De León combina tecnología de punta con un manejo ajustado para maximizar cada hectárea.

El ensayo abarca 11 hectáreas con una densidad de 160.000 plantas por hectárea. El resultado visual es una pared verde de maíz con un rinde potencial impactante: entre 120.000 y 160.000 kg/ha de materia verde para silaje, o un estimado de 20.000 a 25.000 kilos de grano seco.

Uno de los grandes logros de este modelo, conducido por Juan Sheriff y Lucas Paolini, es la eficiencia hídrica. Mediante la nivelación con precisión láser, han logrado regar planchas de terreno de 400 metros con un 98% de efectividad, asegurando que el agua llegue de forma uniforme a cada planta durante los 130 días de la ventana productiva regional.

Tanto en Santa Clara como en Santa Cecilia, el maíz no es solo un producto comercial, sino la base alimenticia para un feedlot en crecimiento. «Para ser competitivos en ganadería, primero tenemos que ser muy eficientes produciendo maíz», explican desde la firma.

El sistema integra agricultura y ganadería bajo riego en un total de 720 hectáreas, de las cuales hasta 580 son netamente productivas.

Las imágenes capturan el éxito de la siembra directa en la zona. Aprovechando el periodo entre las últimas heladas de septiembre y las primeras de abril, el manejo agronómico de precisión permite obtener números que posicionan a Río Negro en la élite de la producción maicera.

