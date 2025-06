En media hora se vaciaron los corrales en el remate de Conesa donde se vendieron 1.500 cabezas

“Esa medida (Resolución 180) no benefició a nadie. Le bajó 30% el precio al productor, que ahora está temeroso e invierte menos, y a vos como consumidor no te bajó nada el precio cuando vas a la carnicería, y si bajó algo es porque no hay consumo”.

Roberto Gutiérrez, presidente de la Sociedad Rural de General Conesa.