Exitosas jornadas forrajeras se realizaron esta semana en Valle Medio

Bajo el nombre de “Forrajes en acción: dos jornadas de actualización y práctica a campo”, el INTA junto con instituciones y empresas del sector convocaron a productores, empresas y profesionales del mundo agrario a participar de dos jornadas consecutivas destinadas interesados en la producción y el manejo de pasturas.

Ambas se desarrollaron en el Valle Medio y abordaron, con distintas miradas, la cadena forrajera: desde el cultivo de alfalfa hasta el pastoreo eficiente en sistemas ganaderos.

La “Jornada a campo – Cultivo de alfalfa” se realizó el miércoles en la chacra del Grupo Silos (Ruta Nacional 250, km 284, Paso Piedras) organizada por AGROPACK, YOMEL, Ministerio de Desarrollo Económico de Río Negro, INTA y CEAER. Ofreció charlas sobre cultivo de alfalfa por la mañana y en la tarde hubo demostraciones a campo de maquinaria vinculada a la actividad.

Mirá la galería de fotos de las actividades en las jornadas sobre pasturas





La “Escuela de pastores – Manejo de pasturas” fue este jueves 30, en la localidad de Darwin en la Chacra San Antonio (Ruta Nacional 22, km 1013). La actividad, a campo, propuso una instancia teórico-práctica orientada al manejo de pasturas y pastoreo, con actividades guiadas por especialistas.

Así, con gran concurrencia, la ganadería y la producción forrajera con pasturas se consolidan como actividades esenciales en la región del Valle Medio de Río Negro y parte esencial de la estructura productiva. A través de estas jornadas se pudo actualizar e intercambiar conocimiento para tornar más eficiente los procesos de producción que se llevan adelante.

Productores, técnicos y personal de campo -estudiantes se dieron cita para conocer más respecto a la actividad organizada de forma articulada entre instituciones públicas y privadas: el INTA, 4 Burras, GENTOS, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.