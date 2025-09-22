Expo de General Conesa: El discurso completo del presidente de la Sociedad Rural en la inauguración

La Exposición Rural de General Conesa terminó siendo una fiesta y la lluvia caída en los últimos días fue un gran alivio para los productores ganaderos de la región. Destacados actores se dieron cita el día de la inauguración oficial ocurrida ayer domingo alrededor de las 11, momento en el que hablaron el presidente de la Sociedad Rural de General Conesa Roberto Gutiérrez; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Daniel Castagnani y el gobernador provincial Alberto Weretilneck.

En esta nota te dejamos el discurso completo de Roberto Gutiérrez, quien hizo referencia a la barrera sanitaria y agradeció este camino como presidente de la entidad que finaliza a mediados de 2026.

Luego de definir a este evento como un fin de semana de fiesta y de encuentro entre el campo, la industria, el comercio y la ciudad, reconoció el esfuerzo que hacen los productores para sostener al rodeo argentino a la vanguardia de la calidad genética global pese a las dificultades económicas y las sequías recurrentes.

En el acto inaugural también habló el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien se expresó a favor de los productores ganaderos en el tema de la barrera sanitaria.



Esa excelencia ganadera para desarrollar todo su potencial requiere de un horizonte a mediano y largo plazo con reglas claras, la decisión del gobierno nacional de flexibilizar la barrera sanitaria va en la dirección contraria, expresó Gutiérrez.

El 18 de marzo pasado nos desayunamos con una medida inconsulta, unilateral y arbitraria. El federalismo no puede quedar relegado cuando se trata de decisiones que impactan en nuestra producción. Pretender imponer desde Buenos Aires acciones de esta dimensión sin escuchar a los actores locales es como mínimo una falta de respeto institucional .

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) habló en segundo lugar en la inauguración de la expo de Conesa.



Los productores patagónicos anticipamos los resultados de la medida: riesgo de pérdida de estatus libre de aftosa sin vacunación, cierre de mercados externos y falsas promesas a los consumidores.

Quedó en evidencia que los únicos beneficiados son algunos frigoríficos exportadores y una cadena de supermercados con mayor poder de lobby que quienes, según funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Nación, representamos solamente el 4% de las unidades productivas, pero sin considerar que generamos trabajo y arraigo en un tercio de la superficie de este país.

La medida ayudó a generar un bloque patagónico de productores, profesionales y funcionarios



Al día de hoy desconocemos cómo se definirá este tema, pero es necesario rescatar lo único positivo que logró esta medida, haber generado un fuerte y compacto bloque patagónico integrado por productores, cabañeros, consignatarios, médicos veterinarios y funcionarios provinciales.

Trabajo en conjunto, la flexibilización de la barrera sanitaria está en la agenda de todos los patagónicos.



Hacemos votos para que la nueva conducción del Senasa suspenda la Resolución 460 hasta tanto se de forma al plan nacional de vacunación tendiente a lograr el estatus libre sin vacunación en todo el país. También le solicitamos que propicie un diálogo franco con los productores y que sea quien genere y anuncie las políticas monetarias y no el ministerio de Economía.

Desde esta entidad queremos agradecer la colaboración recibida por el médico veterinario Alberto Tiberio y el doctor Javier Perrote en las distintas acciones realizadas por el tema barrera sanitaria.

La lluvia caída trajo alivio en el secano, pero aún hay muchos temas por resolver.



Afortunadamente esta semana recibimos lluvias, pero la región de Conesa transita el tercer año recibiendo el 50% de los promedios históricos. En los campos de secano la situación comienza a ser desesperante generando pérdida de animales y afectando a toda la cadena productiva.

Agradecemos el apoyo de la provincia mantenido a través del Plan Ganadero y la declaración de emergencia, pero solicitamos que se preste especial atención a la situación de los pequeños productores.

El potencial del valle de Conesa



El Valle de Conesa tiene un enorme potencial de tierras sin uso, disponibilidad de agua, clima, línea de alta tensión de energía eléctrica y rodeos ganaderos de genética sobresaliente, no podemos naturalizar que en una situación tan habitual como es la sequía hayan salido del departamento más del 20% de las vacas madres en el período 2023-2025.

El valle de Conesa tiene potencial para hacer mucha más ganadería y sumarle otro tipo de producciones.



Es necesario ampliar la zona bajo riego que demandará políticas públicas de apoyo crediticio y técnico por un lado, y la disponibilidad de energía, caminos y puentes dimensionados para los requerimientos de más de 60.000 hectáreas potenciales en producción.

Reconocemos los esfuerzos que se vienen realizando en equipamiento para las brigadas rurales y la promulgación de la ley de reiterancia delictiva, agradecemos la gestión realizada para la reunión que mantuvimos con Justicia y Policía, creemos importante y necesario que mantengamos este tipo de encuentros de todos los interesados en la seguridad de los productores.

Valoramos mucho que Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas nos visite nuevamente y queremos hacer público el agradecimiento por su apoyo incondicional con los productores patagónicos en las negociaciones con el gobierno nacional por la barrera sanitaria, y su permanente predisposición para con la Federación de Sociedad Rurales de Río Negro, actitudes como las descriptas nos hacen sentir parte de CRA y nos genera un compromiso mayor con nuestra entidad madre.

Desde la Sociedad Rural de Conesa agradecieron haber sido elegidos para la 12° Expo Nacional Patagónica de Angus.



Haber sido elegidos por la Asociación Argentina de Criadores de Angus para la realización de la Nacional Patagónica son decisiones que agradecemos profundamente a todos los integrantes de la Asociación y compartimos el mérito con las comisiones directivas que han conducido esta Sociedad Rural desde su fundación en 1962.

Tranqueras abiertas



Luego de enumerar las mejoras realizadas en el predio, Gutiérrez agradeció a las entidades participantes en la muestra estática e invitó a los productores a acercarse a la institución. «La Rural tiene sus tranqueras abiertas para todos los productores, no nos acordemos únicamente de participar cuando tenemos incendios o robos, la Sociedad Rural los necesita todo el año», dijo el productor y presidente de la entidad.

Por último indicó que en junio de 2026 estará terminando su mandato , por lo cual esta será su última exposición como presidente. «Tengo que agradecer a los empleados, Juan en los corrales, Roberto en la báscula, y a Alexis y Matilde en la administración; en segundo lugar a la Comisión que hemos formado, un grupo de amigos que comenzamos a trabajar en el 2012, alternando liderazgos, con la suma de personas muy valiosas, seguiré participando de la Rural activamente».

Desde lo personal y con profundo sentimiento agradeció el acompañamiento de su familia «por los tiempos que les ha robado la Rural y por llevar las frustaciones y los problemas a la mesa, espero que mis hijos sean la cuarta generación familiar que participe activamente de esta Rural».