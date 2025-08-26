Fichas Técnicas de Apoyo Sanitario (FTA) para garantizar sanidad, calidad e inocuidad de la producción

INTA y CAFI firmaron un convenio para el desarrollo de un proyecto regional con el objetivo es garantizar la sanidad, calidad e inocuidad de la producción. Para ello, se establecieron dos componentes: uno correspondiente a Capacitación y Transferencia y el otro a I+D+i.

Como parte del primer componente, se puso a disposición la primera de seis Fichas Técnicas de Apoyo sanitario (FTA), con el objeto de facilitar la interacción de los profesionales a cargo de los establecimientos y sus encargados. Estas fichas interactivas de uso en dispositivos móviles y otro tipo de ordenadores contribuirán para la ejecución eficiente de diferentes tareas a lo largo de la temporada.

La primera FTA se refiere a aplicaciones invernales para perales y manzanos durante los estados fenológicos de yema hinchada y previo a la floración.

Objetivo de la FTA 1



El objetivo de la FTA1 es disminuir y prevenir el impacto de las plagas en los montes frutales. En ese sentido, se tuvieron en cuenta 4 aspectos relevantes a considerar:

• “Identificación de las plagas”

• “Condiciones climáticas”

• “Calidad de aplicación y Cobertura”

• “Control de gestión”.

En “Identificación de las plagas” se presenta una plantilla interactiva por cada una de ellas, donde se muestra el estado de la plaga en el momento considerado en esta FTA1.

Para visualizarlas sólo es necesario hacer click en el nombre de la plaga a observar.

En los tres aspectos restantes: “Condiciones climáticas”, “Calidad de aplicación y Cobertura y “Control de gestión”, sólo es necesario hacer un click en cada uno de ellos y se desplegará un texto en donde se especifican y desarrollan las consideraciones a tener en cuenta.