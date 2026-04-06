Ganadería bovina: un destete más eficiente puede ahorrar al productor hasta $25 millones por año cada 100 vacas en el rodeo

En la ganadería argentina, la rentabilidad de un sistema se define en gran medida por la capacidad de minimizar las pérdidas ocultas entre el tacto y el destete. “La diferencia entre un productor con una gestión eficiente (86% de destete) y uno que se encuentre en la medida histórica (64%) representa un lucro cesante de 25 millones de pesos anuales por cada 100 vacas”, explicó el médico veterinario Ricardo Chayer, especialista en salud animal y socio fundador de CONPAS, durante una charla ofrecida en formato virtual en la última reunión de la Comisión de Ganadería de CREA.

El concepto de “un ternero por vaca y por año” es biológicamente ineficiente como meta de gestión, ya que ignora las mermas naturales y las variaciones regionales (no es comparable, por ejemplo, la localidad bonaerense de Balcarce con Formosa).

El enfoque –según el especialista– debe virar hacia el índice de destete objetivo, planteando un escalonamiento lógico en lo que respecta a preñez objetivo, merma tacto-parto, merma parto-destete e índice de destete final.

Anatomía de las pérdidas



El control debe ser quirúrgico. Si no sabemos cuándo se pierde el ternero, es imposible determinar la causa. “Muchas veces el problema de bajo destete se atribuye erróneamente a abortos, cuando el origen es una baja tasa de concepción. Es más sencillo y económico trabajar sobre la preñez que sobre las mermas posteriores”, indicó Chayer.



Las mermas tacto-parto (el período fetal) es la etapa más difícil de diagnosticar si no hay seguimiento profesional. Las causas se dividen principalmente en mortandad de la madre: incidencias de hipomagnesemia o intoxicaciones (por ejemplo: hongos en maíces diferidos) y abortos, los cuales deben ser clasificados para un correcto diagnóstico etiológico.



Pueden ocurrir por mortalidad embrionaria (hasta el día 45), detectada como “vaca vacía” al tacto; período fetal temprano (día 45 a 100), por lo general causada por venéreas como Trichomoniasis o Campylobacter; y período fetal tardío (>100 días), que generalmente está asociada a agentes infecciosos (brucelosis, Neospora, Leptospirosis, DVB/IBR, etcétera).



En cuanto a las mermas parto-destete, la diarrea neonatal suele ser la protagonista, con incidencias que pueden llegar al 55% en vaquillonas de primer parto. “Es vital medir la letalidad (muertos sobre tratados), ya que una letalidad superior al 5% indica fallas en el protocolo de tratamiento o en la detección temprana”, resaltó.



Para aquellos campos donde la merma tacto-parto es elevada, no basta con un tacto pre-parto en junio, ya que la muestra (el feto o el mucus) se pierde en el tiempo. Chayer propone un programa específico, que comprende en tacto-parto la conformación de un “grupo centinela”, donde se seleccionan 100 vacas preñadas representativas.

En ese grupo se realiza un sangrado inicial y se reserva suero de todas las vacas en marzo (línea de base). Luego se aplica un monitoreo mensual con tactos rectales cada 30 días. “Si una vaca se detecta vacía, se toma muestra de mucus cérvico-vaginal y sangre de forma inmediata. Y se comparan los títulos de la vaca que abortó con su suero guardado en marzo. El aumento de anticuerpos confirmará el agente causal”, remarcó Chayer.



Registros y digitalización



El orden se traduce en datos. El uso de aplicaciones móviles para el recorredor permite eficientizar la generación de información clave para la toma de decisiones.

En este sentido, identificar las “vacas cola” es un aspecto clave. Si éstas no se manejan aparte con mejor nutrición, saldrán vacías al próximo tacto con mucha probabilidad.

“Pesar los terneros al nacer en balanzas digitales ayuda. Un alto índice de distocia con pesos elevados (>30 kilos) obliga a revisar la elección de los toros para vaquillonas”, apuntó.

Ricardo Chayer, en primer plano, junto a un grupo de productores ganaderos.



La georreferenciación de las bajas también representa una capa de datos relevante al poder identificar potreros con mayor mortandad. “La eficiencia en la cría es una construcción diaria basada en el diagnóstico etiológico y la toma de decisiones sobre datos reales. La inversión en un programa de seguimiento veterinario es marginal frente al impacto de recuperar un 5% o 10% de destete. El objetivo no es solo preñar, sino subir el ternero al camión”, destacó Chayer.

La evidencia muestra que las diferencias productivas entre establecimientos no son circunstanciales, sino estructurales y persistentes en el tiempo. Por lo tanto, la implementación de sistemas de registro, diagnóstico y toma de decisiones basada en datos es determinante.

“El destete no debe ser entendido como un evento aislado, sino como el resultado de un sistema integrado donde cada punto crítico –preñez, gestación y supervivencia neonatal– ofrece oportunidades concretas de intervención técnica y mejora económica. Destetar terneros no es cuestión de suerte”, resumió.

Por Contenidos CREA

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