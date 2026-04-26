Las reacciones al tiroteo donde Donald Trump fue evacuado: mensajes de Javier Milei, Delcy Rodríguez, Lula y más

El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido durante una cena de periodistas en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, evento al que asistía el presidente Donald Trump, quien fue evacuado y resultó ileso tras el episodio.

A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta” que, cómo señalaron desde Casa Rosada, alimenta este tipo de hechos.

Javier Milei condenó el tiroteo en la cena de Corresponsales de Estados Unidos

El incidente ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

En el mensaje difundido por el Gobierno argentino también se destacó que Trump haya salido ileso del ataque y se expresó solidaridad con las autoridades y el pueblo estadounidense tras lo ocurrido.

Las repercusiones del tiroteo: mensajes de Netanyahu, Lula y Rodríguez

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

«Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz», señaló Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu expresó estar «conmocionadas por el intento de asesinato» y envió los «mejores deseos de pronta y completa recuperación al policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación».

También dejó su mensaje el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos… — Lula (@LulaOficial) April 26, 2026

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump.



La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

Con Noticias Argentinas y AP