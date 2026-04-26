Avena trasnochada: el desayuno saludable que se prepara en 5 minutos y no necesita cocción
La receta paso a paso que gana popularidad por su practicidad y valor nutricional. Ideal para organizar la mañana sin complicaciones.
La avena trasnochada se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan practicidad sin resignar nutrición. Se prepara en pocos minutos, no requiere cocción y permite múltiples combinaciones según los gustos y los ingredientes disponibles.
Se trata de una preparación a base de avena que se deja en remojo durante la noche en la heladera. Este proceso ablanda los copos y genera una textura cremosa, lista para consumir al día siguiente.
Ingredientes básicos (1 porción)
- 1/2 taza de avena arrollada
- 1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)
- 1 cucharada de semillas de chía (opcional)
- 1 cucharadita de miel o endulzante a gusto
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Preparación
- En un frasco o recipiente con tapa, colocar la avena.
- Agregar la leche y mezclar bien.
- Incorporar las semillas de chía, la miel y la vainilla.
- Revolver hasta integrar todos los ingredientes.
- Tapar y llevar a la heladera por al menos 6 horas o durante toda la noche.
A la mañana siguiente, la avena tendrá una textura cremosa. Se puede consumir fría o templada, y sumar distintos toppings:
- Frutas frescas como banana, manzana o frutos rojos.
- Frutos secos (almendras, nueces).
- Chocolate.
- Yogur natural.
- Mantequilla de maní.
Variantes para innovar
- Con cacao: agregar una cucharadita de cacao amargo antes de refrigerar.
- Estilo manzana-canela: sumar manzana rallada y una pizca de canela.
- Proteica: incorporar una cucharada de proteína en polvo o yogur griego.
- Sin lactosa: reemplazar la leche por bebida vegetal de almendras o avena.
Además de su facilidad de preparación, la avena trasnochada aporta fibra, energía sostenida y puede adaptarse a distintas necesidades alimentarias. Es ideal para organizar desayunos con anticipación y evitar recurrir a opciones menos saludables en la rutina diaria.
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