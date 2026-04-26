Avena trasnochada: el desayuno saludable que se prepara en 5 minutos y no necesita cocción

La receta de avena trasnochada que simplifica las mañanas y suma nutrientes. Imagen ilustrativa.

La avena trasnochada se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan practicidad sin resignar nutrición. Se prepara en pocos minutos, no requiere cocción y permite múltiples combinaciones según los gustos y los ingredientes disponibles.

Se trata de una preparación a base de avena que se deja en remojo durante la noche en la heladera. Este proceso ablanda los copos y genera una textura cremosa, lista para consumir al día siguiente.

Ingredientes básicos (1 porción)

1/2 taza de avena arrollada

1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)

1 cucharada de semillas de chía (opcional)

1 cucharadita de miel o endulzante a gusto

1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación

En un frasco o recipiente con tapa, colocar la avena.

Agregar la leche y mezclar bien.

Incorporar las semillas de chía, la miel y la vainilla.

Revolver hasta integrar todos los ingredientes.

Tapar y llevar a la heladera por al menos 6 horas o durante toda la noche.

A la mañana siguiente, la avena tendrá una textura cremosa. Se puede consumir fría o templada, y sumar distintos toppings:

Frutas frescas como banana, manzana o frutos rojos.

Frutos secos (almendras, nueces).

Chocolate.

Yogur natural.

Mantequilla de maní.

Variantes para innovar

Con cacao: agregar una cucharadita de cacao amargo antes de refrigerar.

agregar una cucharadita de cacao amargo antes de refrigerar. Estilo manzana-canela: sumar manzana rallada y una pizca de canela.

sumar manzana rallada y una pizca de canela. Proteica: incorporar una cucharada de proteína en polvo o yogur griego.

incorporar una cucharada de proteína en polvo o yogur griego. Sin lactosa: reemplazar la leche por bebida vegetal de almendras o avena.

Además de su facilidad de preparación, la avena trasnochada aporta fibra, energía sostenida y puede adaptarse a distintas necesidades alimentarias. Es ideal para organizar desayunos con anticipación y evitar recurrir a opciones menos saludables en la rutina diaria.