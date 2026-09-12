Un Angus colorado de cabaña Don Fioto se quedó con el premio mayor en la 13° Nacional Patagónica de la raza que se celebra en Viedma

Hornero, un gran ejemplar Colorado de la cabaña Don Fioto, de Luciano Correndo, fue elegido Gran Campeón Angus Puro de Pedigree en la 30° Exposición Rural de Viedma y 13° Exposición Nacional Patagónica de Angus, luego de una reñida lucha con otros dos toros con mucha genética en el lomo y bajo la atenta mirada del jurado Néstor Chiaravalli, quien luego de una gran tarde de trabajo coronó al ganador con el premio mayor. El Reservado Gran Campeón correspondió a la cabaña Don Juan, de Federico Gilardi.

La pista central de la Sociedad Rural de Viedma tuvo este sábado por la tarde uno de los momentos centrales de la 30° Exposición Rural de Viedma y 13° Exposición Nacional Patagónica de Angus. La jura de los Angus Puro de Pedigree reunió una importante cantidad de reproductores y confirmó el nivel de genética que se está trabajando en la Patagonia.

La presencia de más de 200 reproductores y de más de 27 cabañas fue uno de los aspectos destacados por los organizadores. Para los propios criadores, la competencia mostró una calidad muy pareja.

Juan Manuel Sosa, de la cabaña La Cantera, de Viedma, destacó precisamente la convocatoria alcanzada por esta edición. “Estoy muy contento por el marco de la Rural”, señaló, y remarcó la “calidad y cantidad de animales que se juntaron por la Nacional Patagónica de Angus”.

Sosa fue contundente al describir lo que encontró en los corrales: “Se ve gran calidad de animales en todos los corrales que uno visita”.

Reservado Gran Campeón Angus en la Nacional Patagónica de la raza en Viedma.



El criador también puso el foco en el crecimiento que está teniendo la raza. “El Angus se impone. No sólo acá, se impone en todos los lugares del país y en el mundo”, afirmó. Consideró que se trata de una raza “muy versátil”, con buenas características maternas y reproductivas y una capacidad de adaptación que le permite avanzar sobre distintas zonas productivas.

Ese crecimiento también se observa entre cabañas que históricamente trabajaron con otras razas. Sosa mencionó como ejemplo a Laguna del Toro, tradicionalmente vinculada al Hereford, que participó en esta oportunidad por primera vez con Angus.

Cuatro años y un Gran Campeón



Otro de los protagonistas de la jornada fue Francisco Quiroga, de Viedma, quien consiguió el Gran Campeón Ternero. El logro adquiere particular relevancia por la corta trayectoria de su cabaña en el circuito de Puro de Pedigree.

“Hace cuatro años que arranqué y bueno, acá estamos”, contó Quiroga, quien viene de una familia vinculada históricamente a la ganadería ovina y bovina y decidió avanzar con la cabaña Angus a partir de su interés por la raza.

Su plantel de Puro de Pedigree todavía es relativamente pequeño, con unas 30 vacas. “La idea es crecer con el trabajo en la cabaña”, sostuvo en diálogo con Río Negro Rural.

Quiroga también destacó el momento que atraviesa la ganadería y particularmente la evolución de los valores. “Estamos pasando por un momento histórico en la ganadería”, afirmó, señalando los precios alcanzados por los vientres y el comportamiento del mercado.

En ese contexto, consideró importante fortalecer los rodeos y aumentar la capacidad productiva. “Creo que es un momento para agrandarse en vientres”, sostuvo, incluyendo tanto a la actividad bovina como a la ovina.

Sobre la producción ovina, también remarcó que atraviesa una etapa favorable y que no sería conveniente desprenderse de los rodeos. Destacó especialmente el valor de la lana y la demanda internacional.

Una exposición que superó las expectativas



El presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, puso en dimensión el esfuerzo que significó organizar la Nacional Patagónica de Angus dentro de la exposición.

Rodrigo Núñez es productor y presidente de la Sociedad Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.



“Trabajamos mucho para la Nacional de Angus”, explicó el directivo rural, recordando que la institución había solicitado en su momento ser sede de este encuentro. “Hoy la logramos, la tenemos y con un orgullo” por haber podido concretarla.

Núñez destacó especialmente el nivel de participación: “200 reproductores, más de 27 cabañas”, una convocatoria que consideró significativa para la región. “Esto la verdad que nos llena de alegría y nos marca a seguir la línea de tener las exposiciones a este nivel”, sostuvo.

Para el dirigente, la realización de una Nacional de estas características no sólo beneficia a los cabañeros y criadores que participan, sino que también permite acercar la actividad ganadera a la comunidad de Viedma. “Tratamos de hacer lo mejor para recibirlo y para atenderlo lo mejor posible”, señaló.

Genética para producir más y mejor



Núñez también vinculó la jura y el remate de reproductores con una cuestión central para la ganadería: la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas productivos.

Genética de primer nivel en la Nacional Patagónica de Angus que se celebra junto a la Exposición Rural en Viedma.



“Las producciones tienen que empezar a ser cada vez más eficientes”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la genética presentada en la pista ofrece herramientas para mejorar los rodeos, aumentar la ganancia de kilos y alcanzar una mejor rentabilidad.

“Tenemos que aprovechar estos vaivenes, estos mercados que demandan proteína”, señaló, aunque advirtió que las inversiones deben hacerse con criterio y buscando “el máximo potencial que se pueda”.

La jornada de jura dejó así definido el cuadro de campeones de una Nacional que reunió a las principales cabañas Angus de la Patagonia. El Gran Campeón colorado de Don Fioto, el Reservado de Don Juan y el tercer puesto nuevamente para Correndo fueron el resultado de una pista competitiva, donde la calidad genética fue el denominador común.

Este domingo llegará otro momento clave de la exposición: el remate de reproductores. Allí, la genética que durante la jornada fue evaluada y premiada en la pista tendrá su correlato comercial y llegará a los productores que buscan incorporar calidad a sus rodeos.

Hereford también mostró su potencial



Además de la Nacional Patagónica de Angus, en Viedma los corrales estuvieron repletos de ejemplares Hereford de gran calidad. La raza también tuvo su correspondiente jura en horas de la mañana, y dentro de los resultados para destacar se encuentran:

Hereford y Angus colorado en la expo de Viedma.



• Gran Campeón Macho PP: Cabaña El Encuentro

• Reservado Gran Campeón Macho: Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca.

• Gran Campeón Hembra PP.: Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca.

• Reservado Gran Campeón Hembra: Cabaña El Encuentro

Mientras que en ovinos, el Gran Campeón Merino PP fue para la cabaña Laguna del Toro.

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