Genética e innovación avícola en Valle Medio: 20 años de experiencia

En el marco de un espacio interinstitucional dedicado a la difusión de las Buenas Prácticas Agrícola y Ganaderas (BPA y BPG), el INTA Valle Medio mostró en la 45° Exposición Rural de Choele Choel, el trabajo sostenido y con fuerte respaldo técnico, que se realiza desde hace veinte años, para consolidar la avicultura en la región.

Desde 2005, la Agencia de Extensión Rural Valle Medio del INTA -que depende del Centro Regional Patagonia Norte- impulsa el desarrollo de la avicultura como alternativa productiva para la región. Este proceso contó desde su inicio con el acompañamiento constante, en materia técnica, del médico veterinario Horacio Cantaro -referente de la Estación Experimental Alto Valle-, y en los últimos años con el apoyo de la médica veterinaria Mónica Felice, de la Agencia INTA Villa Regina, desde el marco del Centro de Multiplicación de Aves del organismo.

El INTA ha desarrollado y optimizado la genética avícola y su trabajo es reconocid0 a nivel nacional: las ponedoras negras y rojas, el pavo híbrido y el pollo campero INTA, se destacan entre los ejemplos. Parte de esa producción, actualmente, se origina en el Centro de Multiplicación de Aves del INTA Alto Valle (en Guerrico), desde donde se abastece la demanda regional de ponedoras, en articulación con lo producido en INTA Pergamino, principalmente en lo referido a pollos camperos y pavos híbridos.

En el Valle Medio la avicultura se va consolidando como una alternativa para familias productoras y emprendedores. Cabe destacar que el consumo nacional promedia 380 huevos y 45 kilos de carne aviar por persona, al año, lo que abre perspectivas de crecimiento.

Pavos adultos, genética INTA.



En cuanto a la alimentación de las aves, el alimento balanceado se complementa con la disponibilidad de granos y forrajes como la alfalfa, sola o consociada, los cultivos de cobertura, las producción de granos, cereales, cereales consociados, insectos y frutos.

En los últimos años surgieron en el Valle Medio (Luis Beltrán y Choele Choel) emprendimientos que producen alimentos balanceados para animales de granja abasteciendo parte de la demanda regional.

Un paso clave fue la conformación de la Asociación de Avicultores y Otros Animales de Granja en el año 2018, promovida por el ingeniero agrónomo Rafael Scandroglio, de la Agencia INTA Valle Medio. La misma está constituida por productores-granjeros diversificados que proveen productos de origen animal a la región y, en algunos momentos del año, a otras regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Con dicha organización se articula asistencia técnica, capacitaciones y diversas actividades conjuntas.

Modelos de corrales



Desde la Agencia Valle Medio (en Luis Beltrán) se fomenta la incorporación y adopción de tecnología, entre la que se pueden enumerar prototipos de corrales diseñados para mejorar la recría y reducir la mortalidad por frío y enfermedades.

Criadora circular con aislamiento.



Las alternativas son dos: un modelo de criadora circular con aislamiento, diseñado para conservar la temperatura en los primeros estadios de las aves y evitar problemas por frío, ya que ésta es una de las principales causas de muerte de los pollitos BB.

Otro el prototipo de corral móvil. Su funcionamiento está pensado para ser utilizado desde la recría en adelante, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales dado que les permite pastorear, comer insectos, ingerir piedritas y tomar sol. En este sistema no pisan sus deshechos, sino que estos se incorporan al suelo. Además, permite asociar y complementar la producción avícola con la ganadería bovina, ovina, pasturas y producción frutícola, entre otras actividades.

Los desafíos a futuro



Se prevé el desarrollo a futuro: ampliar la provisión de material genético en la Norpatagonia, habilitar salas de faena que garanticen la trazabilidad productiva y comercial -en especial para la carne aviar-, y favorecer el acceso a líneas de financiamiento o fondos rotatorios específicos que permitan incorporar tecnología, genética y equipamiento para agregar valor.

Pollos parrilleros, INTA Valle Medio.



Al mismo tiempo, se plantea avanzar en el ordenamiento de la comercialización de productos cárnicos en espacios locales como las ferias municipales, muy activas en Valle Medio, de manera de generar condiciones más seguras y estables para productores y consumidores.

La Agencia INTA Valle Medio apuesta así a que la avicultura regional continúe creciendo y se consolide como una alternativa sostenible, innovadora y con proyección comercial.

Próximamente los técnicos de la Agencia Valle Medio participarán de las I Jornadas Binacionales de Divulgación en Investigación y Extensión en Agronomía, socializando información vinculada a la temática en cuestión. Las mismas se realizarán del 11 al 13 de noviembre de 2025 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en Cinco Saltos, Río Negro.