Gripe aviar: detectaron otro caso en Río Negro y refuerzan las medidas sanitarias en el Alto Valle

El SENASA confirmó nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en el país. Uno de ellos se registró en Cervantes, Río Negro, lo que encendió las alertas sanitarias en la región del Alto Valle.

El otro caso fue detectado en Los Zorros, Córdoba, y en ambos episodios se trata de aves de traspatio, es decir, de crianza familiar.

Segundo caso de Gripe Aviar en Cervantes

Según detallaron desde el SENASA, el foco detectado en Cervantes corresponde al segundo caso positivo en este tipo de predios dentro de la provincia de Río Negro. La confirmación se dio tras un rastrillaje epidemiológico realizado por personal del organismo.

Una situación similar se registra en la localidad cordobesa, donde también se trata del segundo caso confirmado.

Medidas de prevención y control

Para evitar la propagación del virus, el organismo dispuso la creación de un área de prevención alrededor de los brotes. En estas zonas se intensifican las tareas de vigilancia sanitaria, biocontención y relevamiento de predios cercanos para identificar posibles nexos epidemiológicos.

Además, se insiste en reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en todos los establecimientos avícolas.

Desde el SENASA recomendaron notificar de inmediato ante la presencia de síntomas sospechosos en aves, como alta mortandad o signos nerviosos, digestivos o respiratorios.

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Evitar el contacto con aves silvestres o de corral enfermas o muertas

Mantener las aves domésticas en espacios cerrados

Utilizar ropa exclusiva para su manipulación

Desinfectar herramientas y superficies de trabajo

Por su parte, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de consumir alimentos seguros, como carne y huevos bien cocidos, y leche pasteurizada.