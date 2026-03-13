Gripe aviar: Detectaron un brote en Río Negro y activaron un operativo sanitario en el Alto Valle

SENASA registró un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en Cervantes.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5 en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad de Cervantes, en el Alto Valle de Río Negro.

La detección se produjo luego de que se reportaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas, gansos, patos y pavos del establecimiento. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio oficial del organismo en Martínez, donde se confirmó el resultado positivo.

Operativo sanitario y zona de prevención

Tras la confirmación del caso, el SENASA activó de inmediato el protocolo sanitario y delimitó un área de prevención alrededor del foco detectado.

En esa zona se llevan adelante medidas de biocontención y un rastrillaje epidemiológico, que incluye visitas a los establecimientos cercanos para identificar posibles vínculos sanitarios o contagios.

Además, el organismo indicó que todos los establecimientos avícolas de la zona deberán reforzar las medidas de bioseguridad, tal como establece la Resolución SENASA 1699/2019.

Recomendaciones para productores y familias

Desde el SENASA recordaron que quienes tengan aves de traspatio deben adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres.

para evitar el contacto con aves silvestres. Utilizar ropa exclusiva de trabajo al ingresar al gallinero.

al ingresar al gallinero. Higienizar y desinfectar regularmente las instalaciones.

regularmente las instalaciones. Evitar que aves silvestres accedan a fuentes de agua y alimento.

Cómo reportar casos sospechosos

El organismo sanitario pidió a productores y vecinos que den aviso inmediato ante mortandad de aves o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios.

Las notificaciones pueden realizarse en oficinas del SENASA o a través de los siguientes canales:

WhatsApp: (11) 5700-5704

Correo electrónico: notificaciones@senasa.gob.ar

Formulario digital “Avisá al Senasa” disponible en el sitio oficial del organismo.

Desde SENASA remarcaron que la detección temprana y la notificación inmediata son claves para evitar la propagación de la enfermedad en la región.