Heladas tempranas: cómo controlar el pasmo otoñal del sarmiento en los viñedos de Malbec

Normalmente los productores estamos atentos y ocupados en controlar o mitigar las heladas primaverales tanto en frutales como en viñedos, ya que su daño es inmediato, visual, e influye en la calidad y rendimientos de la cosecha que llegará en pocos meses.

Para ello utilizamos diferentes métodos de control que van desde lo más sencillo, como es el control pasivo de heladas que requiere un prolijo laboreo del suelo y riegos gravitacionales previos o durante el transcurso de la helada, o aquellos sistemas que implican una mayor inversión inicial como:

El riego por aspersión o microaspersión tanto supra como subarbóreo.

Sistemas de aporte de aire a través de ventiladores que distorsionan la formación de heladas radiactivas.

Diversos sistemas de irradiación de calor que mitigan el descenso térmico.

Heladas otoñales y pasmo otoñal del sarmiento en viñedos

Pero, además, en viñedos observamos con preocupación que la ocurrencia de heladas tempranas de magnitud en los meses de abril, mayo y junio afectan la madera de las viñas jóvenes tanto en cuadros definitivos como en viveros. Esto limita su capacidad de transporte de agua, nutrientes y fotosintatos a través de sus órganos en sentido ascendente y descendente. Este efecto termina en muchos casos con la muerte de la parte aérea de planta, rebrotando luego desde sus raíces en la primavera siguiente, con la consecuente pérdida de uniformidad del cuadro y retraso en ingresos y niveles de producción.

Viñedo de Malbec de 2 años de pie franco con rebrotes fuertes que indican el daño de la parte aérea. Foto: gentileza Juan Martín Vidiri.

Este pasmo otoñal o agostamiento insuficiente de los sarmientos puede afectar a los viñedos en general, pero particularmente a la variedad Malbec, ya que por ser muy vigorosa en sus primeros años presenta tejidos más hidratados y por lo tanto más sensibles al congelamiento en noches de bajas temperaturas.

Decía unas líneas más arriba que este problema lo hemos observado con mayor notoriedad en los últimos años, ya que con el objetivo de lograr precocidad en el desarrollo del viñedo e inicio temprano en producción “apuramos” el crecimiento mediante abundantes riegos y fuerte nutrición, factores que contribuyen a generar una planta con menor capacidad de resistencia a estas heladas otoñales o tempranas. Anteriormente se dejaba la planta “en roseta” con varios sarmientos durante el primer año y recién al segundo o tercer año se tutoraba y ataba al primer alambre. Esto retrasaba crecimientos y con ello la sensibilidad a heladas.

En vivero, en pequeñas superficies con un mismo tipo de suelo y temperaturas, pudimos comprobar la mayor susceptibilidad al pasmo otoñal en los sarmientos de Malbec respecto de Pinot Noir. Además del mayor vigor que presenta Malbec, esta variedad tiene su origen al sur de Burdeos, zona de clima oceánico con veranos calurosos e inviernos no muy fríos, mientras que el origen de Pinot Noir es Borgoña, región de clima continental frío con temperaturas más extremas, dato que nos permite inferir que también puede haber causas de adaptación genética en la sensibilidad de los tejidos que afectan más a Malbec que a Pinot Noir.

Es bastante común observar esta situación en sectores centrales de los cuadros, donde tienen menor influencia las alamedas, moderando los descensos térmicos, o en aquellos sectores en zonas más bajas donde se alcanzan menores temperaturas.

Posibles controles del pasmo otoñal del sarmiento en los viñedos de Malbec

Para controlar este problema las recomendaciones tienen que ver con el manejo del agua, de la planta y nutrición.

Atenuar riegos a partir de febrero y cortarlos en marzo para permitir un mejor agostamiento del sarmiento es lo principal. Las intensas temperaturas que hemos tenido en estos meses durante las últimas décadas no facilitan esta decisión, pero en el caso de Malbec será necesario si queremos evitar el problema.

Aplicaciones de calcio y cobre a partir de enero-febrero también ayudan a obtener una madera madura y resistente. Disminuir las unidades de nitrógeno, aumentando potasio y zinc también serán útiles para lograr una madera más equilibrada.

Otra opción, como comenté anteriormente, es retrasar el ingreso en producción, dejando varios sarmientos con menor vigor, pero con mayor consistencia durante la primera temporada luego de plantación. Esto implicará uno o dos años de retraso en el ingreso de producción.

(*) Ingeniero agrónomo y director de Producción del Establecimiento Humberto Canale SA.