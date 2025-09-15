¡Imperdible y tierno a la vez!: La historia de «Viejita», la vaca que a los 11 años tuvo mellizos y buscan al padre en los campos vecinos

Una vieja vaca de un campo de Neuquén sorprendió a su patrona con su mejor versión: dos nuevos terneros para sumar a una larga lista de pariciones en cada temporada reproductiva desde el 2014 hasta la fecha.



«Esa vaca tiene 11 años, normalmente están hasta los 8 o 9 años en el campo, y esta encima tiene dos terneros y al principio de la temporada de parición, es increíble…», comentó a Río Negro Rural su propietaria.

«Viejita», así la vamos a bautizar, está tan entrada en años que el cuerpo no le da para criar a sus mellizos.

«Yo le voy a criar uno de los terneritos porque no va a poder con ambos, porque está bastante jodida por la edad, por el invierno feo, por la falta de dientes… ya le saqué la ternerita negra», dijo la propietaria del campo.

Así está todo preparado para que «Viejita» pueda criar uno de sus mellis y el otro se alimentará con calostro congelado del año anterior de las vacas lecheras que hay en el mismo campo «y después la crío guacha», contó la dueña del animal.

Una «Viejita» que se las trae



Más allá de que en el campo la parición es una constante cada temporada, el caso de «Viejita» tiene algunas particularidades que lo hacen un tanto exclusivo.

Primero, por la edad del animal. Segundo, porque como explicó su dueña «nosotros sacamos todo lo que es vacío al tacto en mayo y eso se va, solo queda la vaca preñada, o sea que si esa vaca parió ahora a los 11 años significa que desde que comenzó a parir nunca se quedó vacía, sino ya no estaría en el campo».

«El año pasado esa vaca ya la había sacado para que no agarre toro, para que no tenga servicio, pero se ve que se consiguió un amigo del otro lado del alambrado y acá está con sus dos hijos».

Pero, como se ve que es pilla la vaquilla, como diría el entrerriano y experto ganadero Darío Colombatto, hay una tercera cuestión aún más intrigante en este caso campero. «El año pasado esa vaca ya la había sacado para que no agarre toro, para que no tenga servicio, pero se ve que se consiguió un amigo del otro lado del alambrado y acá está con sus dos hijos, no es raro que nazcan mellizos, pero tampoco es tan común…», contó risueña la propietaria.

Aclaró que «siempre tenemos algún porcentaje mínimo de vacas melliceras, 4 o 5 a lo largo de la temporada y casi nunca son las mismas, hay algunas que repiten. Por lo general los crían bien a los dos lo que depende su condición física, y como hay mucha competencia entre hermanos siempre hay alguno más vivaracho y mama más cantidad de leche y el otro va quedando atrás en desarrollo. Cuando pasa eso le sacamos uno y lo críamos nosotros y el otro lo dejamos. Como tenemos vacas lecheras les damos leche de vaca y se crían perfectos».

P.D.: Aclaramos que el título de esta nota es solo para sumar atractivo, que se quede tranquilo el padre de los mellis que nadie lo anda buscando…