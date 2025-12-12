Información clave sobre índices de vegetación, monitoreo del ganado y precipitaciones en la Patagonia
El radar ganadero para la Patagonia elaborado por el INTA muestra cómo evolucionan tres variables claves para la toma de decisiones en la producción.
Esta semana salió un nuevo informe sobre el Monitoreo Agroclimático para la ganadería de la Patagonia que hace hincapié en tres ejes claves a tener en cuenta para una ganadería sostenible.
El informe muestra el Monitoreo de la Vegetación, a través de la Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI), que indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía respecto del promedio histórico de los últimos 24 años; el Monitoreo del Ganado, que mide la condición corporal de la hacienda en pie y el Monitoreo Meteorológico, que muestra el estado actual y la tendencia de precipitaciones en las distintas zonas productivas respecto a valores históricos.
A continuación los tres mapas que analizan todas estas variables fundamentales para la planificación en zonas productivas de la Patagonia:
También se puede descargar el informe completo acá:
