Información clave sobre índices de vegetación, monitoreo del ganado y precipitaciones en la Patagonia

Esta semana salió un nuevo informe sobre el Monitoreo Agroclimático para la ganadería de la Patagonia que hace hincapié en tres ejes claves a tener en cuenta para una ganadería sostenible.

El informe muestra el Monitoreo de la Vegetación, a través de la Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI), que indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía respecto del promedio histórico de los últimos 24 años; el Monitoreo del Ganado, que mide la condición corporal de la hacienda en pie y el Monitoreo Meteorológico, que muestra el estado actual y la tendencia de precipitaciones en las distintas zonas productivas respecto a valores históricos.

A continuación los tres mapas que analizan todas estas variables fundamentales para la planificación en zonas productivas de la Patagonia:



También se puede descargar el informe completo acá: