La cosecha de trigo finalizó con un rinde récord y se esperan US$3.700 millones por exportaciones

La campaña de trigo llegó a su fin y el balance oficial confirma una temporada excepcional que superó las proyecciones iniciales. Según el informe de cierre de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña 2025/26 culminó con una producción nacional de 27,8 millones de toneladas, una cifra que consolida un sólido resultado después de un invierno marcado por condiciones climáticas favorables.

Este volumen productivo tendrá un impacto directo en la macroeconomía. El informe detalla que las exportaciones del cereal crecerán un 25,5%, generando un ingreso de divisas genuinas por US$3.702 millones. Si se considera a todo el complejo triguero, el aporte económico total ascendería a US$3.900 millones, lo que representa un salto interanual del 35,8%.

Récord de productividad

El dato técnico que celebra el sector es la eficiencia lograda en los lotes. El rinde promedio nacional fue de 43,5 quintales por hectárea (qq/ha). Esta marca se ubica como un nuevo máximo histórico en la serie PAS (Panorama Agrícola Semanal), superando ampliamente los registros de campañas anteriores.

Para dimensionar la magnitud del fenómeno, el informe contrasta las cifras actuales con la media histórica reciente: el volumen cosechado supera en un 63% al promedio de las últimas cinco campañas, mientras que los rendimientos se ubicaron un 50,5% por encima de la media quinquenal, confirmando un salto de productividad estructural.

«Las lluvias registradas durante la ventana de siembra dieron lugar a una importante expansión del área«, explicó la entidad bursátil. En total, se implantaron 6,7 millones de hectáreas, un 6,3% más que en el ciclo previo. El clima acompañó el desarrollo del cultivo, lo que derivó en un aumento final de la producción del 49,5% respecto al año anterior.

La buena performance del campo también oxigenará las cuentas públicas. De acuerdo a las estimaciones del informe, la cadena triguera aportará US$946 millones en recaudación fiscal, un incremento del 23% en comparación con la campaña pasada.

El informe oficial de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires