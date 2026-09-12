En Fotos | Así se vivió el sábado en la Expo Rural de Viedma-Patagones: campo, música y gastronomía

La 30° Expo Rural de Viedma tuvo este sábado una jornada con actividad ganadera, propuestas para toda la familia y anuncios para el sector productivo.

En el marco de la 30° Expo Rural de Viedma, el Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentaron dos nuevas herramientas de financiamiento para acompañar inversiones productivas. Una estará destinada a la incorporación de maquinaria y otra a proyectos de tecnificación del riego.

La primera operatoria contará con $3.000 millones (aproximadamente USD 2 millones, según el tipo de cambio billete vendedor del Banco Nación) para la adquisición de equipos destinados a agricultura, ganadería y forrajes, fruticultura y actividad forestal.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció nuevas herramientas de financiamiento para el sector productivo durante la Expo Rural. Foto: Mauricio Martín.

El anuncio se dio durante una jornada que tuvo gran movimiento de público y múltiples propuestas dentro del predio.

Familias recorrieron los distintos espacios y disfrutaron de las propuestas de la muestra. Foto: Mauricio Martín.

Los ovinos, protagonistas de otra de las escenas del sábado. Foto: Mauricio Martín.

La producción, protagonista

Desde temprano, las pistas concentraron la atención con las juras de Merino y Hereford, y por la tarde continuó la clasificación de Angus. Productores, cabañeros y visitantes siguieron de cerca el trabajo de los jurados y la presentación de los ejemplares.

Mientras la actividad ganadera avanzaba, los visitantes recorrieron los stands comerciales, los espacios de artesanos y el patio de comidas. Los juegos para chicos también tuvieron su lugar y aportaron una postal familiar a una jornada que convocó a público de distintas edades.

Los ejemplares Angus, entre las postales ganaderas de la 30° Expo Rural de Viedma. Foto: Mauricio Martín.

El escenario sumó movimiento

Al mediodía, El Mago Cocina fue parte de la programación del escenario mayor. Más tarde, desde las 17.30, la música tomó el protagonismo con la Peña de la Expo y artistas locales.

El trabajo de preparación y cuidado de los animales también forma parte de la muestra ganadera. Foto: Mauricio Martín.

Entre las pistas, los stands, la gastronomía y el escenario, el sábado mostró la diversidad de propuestas de una edición especial de la muestra, que este año celebra sus 30 años.

La cocina en vivo fue una de las propuestas que tuvo el escenario mayor durante la jornada.

El domingo, la jornada central

La muestra tendrá este domingo su jornada central, con la inauguración oficial prevista para las 10 y la presencia de autoridades. A las 11 será el tradicional Paseo de Campeones y, al mediodía, se realizará el almuerzo con entrega de premios.

Por la tarde llegará uno de los momentos más esperados para el sector: el remate de reproductores, previsto para las 15.

La agenda continuará en el escenario mayor con artistas locales y tendrá su cierre desde las 19 con el show de Santiago Cañete.