Los números que dejó la semana: precios de hacienda y carnes, combustibles, agenda rural y varios datitos más

Esta semana vamos con precios de hacienda bovina, ovina y porcina en el mercado, valores relevados en distintas zonas de la Patagonia.

También sumamos valores actualizados de distintos cortes cárnicos al consumidor en mostrador.

Continuó la comercialización de las últimas cebollas de la temporada, mientras ya se trabaja con la siembra de cebolla temprana (se cosecha en diciembre) o directamente ya para el próximo año.

En combustibles hubo nuevos precios durante la semana, en un mercado muy dinámico que cambia constantemente los valores en el surtidor.

Además, lo que viene en la agenda rural para los próximos días, con fines de semana concentrados en las exposiciones rurales que se realizan en Río Negro. La Expo Rural de General Conesa el próximo fin de semana, y en el último finde de septiembre será el turno de la Expo Rural de Choele Choel. Para agendar.

