Los números que dejó la semana: precios de hacienda y carnes, combustibles, agenda rural y varios datitos más

Esta semana están disponibles los precios de la hacienda bovina, ovina y porcina en el mercado, con valores relevados en distintas zonas productivas de la Patagonia.

También sumamos valores actualizados de distintos cortes cárnicos al consumidor en mostrador, con datos de septiembre en todos los casos.

En combustibles hubo nuevos precios durante la semana, en un mercado muy dinámico que cambia constantemente los valores en el surtidor y esta semana no fue la excepción.

Además, lo que viene en la agenda rural para los próximos días, con los remates de hacienda que retoman su dinámica luego de la finalización del calendario de Exposiciones Rurales en Río Negro.

Toda la información ofrecida por Río Negro Rural a continuación: