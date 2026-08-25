TotalEnergies renovó su apoyo a las Becas Gregorio Álvarez
El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, y el director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni.
TotalEnergies renovó por tercer año consecutivo su apoyo al programa Becas Gregorio Álvarez con un aporte de 500.000 dólares y adicionalmente anunció la ampliación de su Programa Integral de Seguridad Vial en el corredor Vaca Muerta y otras localidades de Neuquén.
Los acuerdos se formalizaron este lunes en la Casa del Neuquén, en un encuentro encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina Sergio Mengoni.
De la firma de los acuerdos también participaron los ministros de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, junto con la gerente de Gestión y Estrategia Social de TotalEnergies, Claudia Borbolla.
“Por tercer año consecutivo, TotalEnergies renueva su apoyo a las Becas Gregorio Álvarez. Este compromiso fortalece una política de Estado que garantiza oportunidades y acompaña a nuestros jóvenes para que puedan estudiar y construir su futuro en Neuquén”, aseguró Figueroa y recordó que “la educación transforma y cuando el sector público y el privado trabajan juntos, multiplicamos las oportunidades para todos”.
Las becas Gregorio Álvarez forman parte de un programa único en el país y en Latinoamérica que recientemente la Unesco, destacó por su alcance y consideró que una política estatal clave para ayudar a los estudiantes a continuar y completar sus estudios en todos los niveles.
“Queremos seguir acompañando el desarrollo de la provincia, contribuyendo activamente a su crecimiento económico, social y cultural. La educación y la seguridad vial son dos pilares de nuestra estrategia de gestión social y del impacto positivo que buscamos generar en Neuquén”, indicó Mengoni.
TotalEnergies también fue una de las primeras empresas en sumarse al Instituto Vaca Muerta, que articula a empresas, gobiernos e instituciones educativas para promover la formación vinculada al sector energético.
Asimismo, impulsa programas de becas de nivel medio y superior con la Fundación Cimientos y desarrolla Energía Joven junto a FORO 21, una iniciativa que acerca a estudiantes secundarios a las fuentes de energía y a la matriz energética argentina.
Seguridad Vial
Durante el encuentro, Sergio Mengoni presentó nuevas acciones para ampliar el Programa Integral de Seguridad Vial en la provincia.
En 2026, VIA – Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura (JEMS) llegará a la ciudad de Neuquén, el corredor de la Ruta Provincial 7 y la Región de los Lagos. Impulsado por las fundaciones TotalEnergies y Michelin, e implementado con MiNU, el programa promueve liderazgo, participación ciudadana y conductas seguras entre estudiantes secundarios.
Con la Red de Innovación Local (RIL), TotalEnergies continuará además el programa Ciudades de la Movilidad 2026 en Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario.
También extenderá a San Martín de los Andes y Junín de los Andes el Curso Práctico de Seguridad Vial, para fortalecer capacidades locales y promover una movilidad segura en toda la provincia.
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