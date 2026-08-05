Pablo Quirno calificó de «unilateral» la decisión de Brasil: «Para pelearse hacen falta dos, no cuenten con Argentina»

La decisión de Brasil de retirar a su embajador en Argentina generó gran repercusión y aumentó los rumores sobre el origen de una crisis diplomática entre ambos países. Ante esta situación, el canciller argentino Pablo Quirno emitió un comunicado donde se limitó a lamentar la decisión «unilateral» del presidente Lula Da Silva y descartó una respuesta por parte del Gobierno libertario.

El comunicado oficial de Nación

El funcionario cuestionó la decisión del Estado brasileño de reducir el nivel de representación diplomática entre ambos países. Quirno manifestó que la Argentina lamenta la medida, pero que mantendrá su decisión de «no responder con una escalada» para así preservar la relación bilateral.

Quirno explicó que desde su cartera se emitió un comunicado oficial donde se informó que la Cancillera brasileña llamó al embajador argentino en Brasil para pedir que «se retire» del país y sostuvo que la medida se trató de «una decisión unilateral». Tras esto, remarcó: «Argentina ha decidido, ante cada uno de esos episodios, no llevar esto a una distancia diplomática».

A su vez, el canciller consideró que «Brasil tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido» y afirmó: «Nosotros entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países».

Quirno reconoció que en los últimos años «ha habido expresiones de ambos lados que transparentan» una diferencia política e ideológica, pero destacó que «las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático».

«Brasil decidió llevar esta diferencia al plano diplomático, algo que Argentina no hizo en ningún momento», señaló y agregó: «Argentina ha recibido cuestionamientos y expresiones de parte del Gobierno brasileño, incluso hacia el propio Presidente de la Nación, y sin embargo nunca tomó la decisión de afectar la relación diplomática entre ambos países».

Siguiendo esa misma línea, el canciller recordó que el presidente Lula concretó una visita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones del año pasado, «en un contexto que Argentina podría haber interpretado como una injerencia en el proceso electoral, y no por eso tomó una decisión diplomática».

Además, informó que Brasil también resolvió retirar la representación argentina en Venezuela en «un momento en el que había ciudadanos argentinos en riesgo de vida y presos políticos». Luego de cuestionar la decisión, Quirno aseguró que del «lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil» y agregó: «Para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil».

Finalmente, sostuvo que la cuestión de fondo de tal medida es por las «diferencias ideológicas profundas» y reiteró que el Gobierno argentino mantendrá su decisión de preservar la relación bilateral.