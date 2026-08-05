Así es la «ciudad fantasma» que aparece y desaparece en Neuquén: el misterioso fenómeno que sorprende en Taquimilán

En el norte neuquino existe un fenómeno que se repite desde hace generaciones. En determinados amaneceres y atardeceres de otoño e invierno, vecinos y visitantes aseguran ver aparecer una ciudad completa al pie del cerro Naunauco. Dura apenas unos minutos y luego desaparece. La ciencia tiene una explicación, pero la leyenda sigue intacta.

En la pequeña localidad de Taquimilán, sobre la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de Chos Malal, una historia se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad del lugar.

Se trata de la llamada Ciudad Encantada, un fenómeno visual que, según relatan los pobladores, permite observar durante algunos minutos la imagen de un pueblo completo donde en realidad no hay construcciones. Casas, calles, árboles, ropa tendida e incluso una laguna parecen materializarse al pie del cerro Naunauco, para luego desaparecer sin dejar rastros.

Un fenómeno que forma parte de la historia del pueblo

La historia de la Ciudad Encantada es muy anterior a la fundación de Taquimilán y ya era conocida por antiguos pobladores de la región.

Con el paso del tiempo, el relato se volvió tan popular que hoy forma parte del patrimonio cultural local y es uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. Incluso, el Ministerio de Turismo de Neuquén dedica un espacio especial al fenómeno y lo presenta como una de las curiosidades más llamativas del norte provincial.

En 2016, tres alumnos de cuarto grado de la Escuela N.º 112 de Taquimilán ganaron el concurso provincial «Descubriendo Neuquén» con un trabajo dedicado justamente a la Ciudad Encantada, recopilando los relatos de los vecinos sobre este misterioso episodio.

¿Qué dicen quienes aseguran haberla visto?

Los testimonios coinciden en varios detalles.

Según cuentan los habitantes del lugar, la imagen aparece únicamente cuando se combinan determinadas condiciones climáticas:

durante el otoño o el invierno;

con el cielo completamente despejado;

sin viento;

cuando el aire permanece muy calmo;

y justo cuando el sol comienza a esconderse detrás del cerro Naunauco o, en algunos casos, durante el amanecer.

La visión suele durar entre 15 y 30 minutos.

Quienes dicen haber presenciado el fenómeno describen casas de adobe con puertas y ventanas, calles perfectamente definidas, árboles, una laguna de la que parece salir vapor e incluso ropa colgada en un tendedero.

Hay un detalle que se repite en prácticamente todos los relatos: nunca se observan personas.

La explicación científica detrás del misterio

Aunque la leyenda sigue viva, especialistas y organismos turísticos coinciden en que la explicación más probable corresponde a un espejismo provocado por la refracción de la luz.

Cuando existen capas de aire con diferentes temperaturas y la atmósfera permanece completamente estable, los rayos solares pueden curvarse y deformar la imagen del paisaje.

Ese efecto óptico hace que las formas del cerro y de las bardas adopten siluetas que recuerdan a construcciones, calles o edificios, generando la ilusión de una ciudad completa. Al tratarse de una deformación del paisaje natural, no aparecen personas en la escena, uno de los rasgos que más alimentó el misterio durante décadas.

Una leyenda que impulsó el turismo

Más allá de la explicación científica, la Ciudad Encantada se convirtió en un verdadero símbolo de Taquimilán.

La localidad no solo incorporó el fenómeno dentro de su oferta turística, sino que en los últimos años impulsó nuevos proyectos inspirados en esta historia, como el Laberinto Ciudad Encantada, además de circuitos guiados y caminatas que recorren el cerro Naunauco y los antiguos yacimientos mineros de la zona.

Además, existe una canción compuesta por el músico neuquino Héctor Mauricio Sánchez que mantiene viva la leyenda y forma parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Así, entre la ciencia y la tradición oral, Taquimilán conserva uno de los fenómenos más curiosos de la Patagonia: un pueblo que, según dicen sus habitantes, aparece durante unos minutos para recordar que algunos misterios siguen siendo parte del paisaje neuquino.