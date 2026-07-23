Las cabañas de la Patagonia arrasan en Palermo: San Marón logró el Gran Campeón Macho Hereford y la raza Angus sumó otro gran premio

Tan prolífico como inolvidable fue el séptimo día de la Expo Rural 2026 de Palermo para las cabañas patagónicas. La cabaña San Marón, que había masticado bronca en la primera jornada de las Juras Morfológicas por el tercer puesto, se desquitó con una revancha inmejorable: de la mano de su toro Hereford, se erigió como el Gran Campeón Macho en el escenario colmado de gente, y con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien revistió con la bandera argentina el Toro de Juan Gabriel Seleme.

Exultante se lo vio al titular de la Cabaña San Marón, el médico de Comodoro Rivadavia que se dedica los fines de semana al campo , y cuya cabaña tiene su establecimiento principal al sur de la provincia de Chubut, en el Valle de Sarmiento. Un estruendo se oyó entre los familiares, amigos y miembros de su staff, en el que se destaca su genetista Norman Catto, alzado en andas una vez consumado el inolvidable triunfo. Luego, llegaron los abrazos con los empleados en el comienzo de una jornada que promete ser larga en celebración.

Norman Catto y Juan Gabriel Seleme, «los creadores» del Gran Campeón Macho Hereford en Palermo 2026.



“Ahora, viene el champagne”, aseguró, rebosante de alegría, el doctor Seleme. ¿Qué sensaciones lo habitan, a minutos de semejante triunfo? “De felicidad, de que no hay que que aflojarle al trabajo, y que se pueden hacer muchas cosas buenas y ayudar al desarrollo del país con más genética y más carne”, contó Seleme, en exclusivo diálogo con Río Negro Rural.

“¿Si me lo esperaba? Para ser honesto, sí. Pero uno nunca sabe si llega o no». Juan Gabriel Seleme, de cabaña San Marón, que obtuvo el premio Gran Campeón Macho Hereford en Palermo 2026.

Sin falsa modestia, el titular de la cabaña San Marón admitió que se veía como ganador en la previa de la competencia. “¿Si me lo esperaba? Para ser honesto, sí. Pero uno nunca sabe si llega o no. Después, hay que reivindicarse en la pista, y uno no sabe si hay otro toro que tenga iguales o mejores características. Nosotros estábamos muy confiados”, se sinceró.

La Txapela, el otro gran ganador de la jornada



Gabriel Jaca, que con cautela se había acercado a Palermo, terminó su día con el mayor premio que su cabaña, La Txapela, haya alcanzado jamás: ganó el campeonato junior de la Raza Hereford. Y eso es mucho decir. Segunda generación de familia ganadera , el establecimiento de Carmen de Patagones nació en los 90’ y tiene en su haber varias condecoraciones provinciales. Sin embargo, el 23 de julio de 2026 quedará, por siempre, grabado en la memoria de este descendiente de vascos por los que, en su honor, nombraron a la cabaña con una palabra en ese idioma: txapela significa boina en la lengua viva más antigua de Europa.

Reservado Gran Campeón Macho Hereford, un gran logro para cabaña La Txapela en Palermo 2026.



La mañana pintaba bien para este torazo. Un productor agropecuario con 40 años de experiencia en el sector, se acercó y le declaró su amor “a primera vista” a Ventarrón.

“Hasta la pigmentación me gusta. Mirá las manos que tiene”, dijo, admirado, ante la brillosa mirada de Jaca, quien se desligó de cualquier vínculo con el hombre que halagó su ejemplar. El jurado Carlos Curone coincidió con la mirada del admirador en su devolución. Sobre el animal, dijo en los altoparlantes del predio de Palermo: “Tiene buen color, se desplaza bien, buena calidad racial, pigmentación… La verdad que muy bien. Felicitaciones”.

“Tiene buen color, se desplaza bien, buena calidad racial, pigmentación… La verdad que muy bien. Felicitaciones”. Carlos Curone, jurado de Angus en Palermo 2026, sobre el toro de La Txapela.

En conversación con Río Negro Rural, Jaca se mostró orgulloso por el logro. “Es la segunda vez que venimos a Palermo. La primera con un toro propio, 100% de la cabaña. Mostrando la genética patagónica”. Consultado sobre las virtudes de su animal, lo describió como “un toro muy moderado, con muchísima capacidad carnicera, capaz de cargar muchos kilos, y con muy buenas patas para poder llevarlo”. En su opinión (y, por lo visto, la del jurado del Mundial de las Vacas ), se trata de “un ejemplar excepcional, con muy buen atractivo comercial”.

Un toro que revalidó sus antecedentes en Palermo



“Para los que somos pequeños-medianos productores del sur, poder venir a esta pista y competir con animales tan importantes… Estoy muy orgulloso, no caigo del todo todavía”, agregó, todavía emocionado. El toro ganador pertenece a “una familia que venimos trabajando hace dos o tres generaciones, que todas han sido galardonadas. El mismo es gran campeón en la Patagonia, así que hay todo un trabajo de fondo importante”.

Cabaña La Txapela, de Gabriel Jaca. Primer plano de Ventarrón, el Reservado Gran Campeón Macho Hereford de Palermo 2026.



En la competencia por el mejor Hereford de Palermo, La Txapela se alzó con el Reservado Gran Campeón. Como se dice en la Fórmula 1, la Patagonia metió un 1-2 (primer y segundo puesto) en una competencia tradicionalísima de la feria. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue el encargado de condecorar al toro de Jaca.

“Para los que somos pequeños-medianos productores del sur, poder venir a esta pista y competir con animales tan importantes… Estoy muy orgulloso, no caigo del todo todavía”. Gabriel Jaca, titular de cabaña La Txapela.

Competencias al margen, al regresar a sus establos, los dos mejores cabañeros Hereford del país según el prestigioso jurado de Palermo se abrazaron profunda y sentidamente. A ambos los une un largo recorrido ganadero que, hoy, tuvo recompensa.

Río Negro se consolida en Angus con otro importante galardón



Para cerrar la jornada, en la raza Angus, la vaca con cría negra de Julián Lavayén ganó el primer puesto en su categoría. La cabaña de General Conesa había llegado a Palermo con solo dos ejemplares, y ya puede decir que su excursión a Palermo resultó en éxito.

Exposición Rural de Palermo. Julián Lavayén, de la Cabaña La Laguna, saluda a cabañeros patagónicos premiados el miércoles. El jueves obtuvo el premio a la mejor vaca con cría de Palermo 2026. Foto: Enrique García Medina.



«Orgullosos de lo que conseguimos, haber entrado en la final de Palermo para nosotros es muy importante«, destacó el cabañero de Río Negro.

En la Expo Angus de Otoño la cabaña de Lavayén ya había obtenido algunos premios por sus ejemplares, pero el productor/criador expresó que «vinimos por la revancha, pensábamos que en Otoño estábamos para más, y bueno… se nos dio».

*ssourigues@gmail.com

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